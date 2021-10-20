Soylu: Erdoğan sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın ve insanlığın büyük devrimcisidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de herkesin istediği gibi konuşabilme hakkına sahip olduğunu, herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu öne süren Bakan Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın ve insanlığın büyük devrimcisidir" dedi.

Soylu, "Erdoğan'ın vesayet prangasını, Türkiye'ye layık görülen geri kalmışlığı elinin tersiyle ittiğini" söylerken, Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı'yla bütün dünyanın masumlarının ve mazlumlarının ümidini de artırdığını" ifade etti.