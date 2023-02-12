Soylu duyurmuştu: Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biraz önce bir video seyrettim, videoda okumuş yazmış büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan video çekiyor, insan gibi konuşuyor. Bir Afganlı çıkan cesetlerin elini kesti altınlarından dolayı diyor. Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık." demişti.

Soylu'nun gözaltına alındığını açıkladığı kişinin Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş olduğu belirtildi. Kardaş, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afganın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin" iddiasında bulunmuştu.