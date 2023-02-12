Maraş depremi AB'nin rahatını bozdu

Türkiye ve Suriye halkları, depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışırken, Avrupa Birliği (AB), deprem nedeniyle oluşacak olası sığınmacı akışının derdine düştü.

AB üyesi ülkeler, Avrupa Konseyi'nde yapılan toplantıda, Türkiye ve Suriye'deki depremlerin ardından göçmen akışını engellemek için yeni tedbir kararları aldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Sınırlarımızı güçlendirmek ve düzensiz göçü engellemek için harekete geçeceğiz" dedi.

Buna göre, AB üyesi 27 ülke, "Birliğin dış sınırlarının daha etkin kontrol edilmesi, AB'nin göçmenlerin geri dönüşü ve geri kabulü politikasının güçlendirilmesi, Göç ve Sığınma Paktı üzerinde çalışılması" yönünde karar aldı.

Bu kapsamda, araç ve kameralardan gözlem kulesi ve elektronik gözleme kadar mobil ve sabit altyapılara dönük bir bütün paket hazırlanacak.

AB'nin, bu çerçevede sınır prosedürlerine odaklanacak "öncü projeler" hazırlayacağı ifade edildi. Frontex, AB Sığınma Ajansı ve Europol'un bu projelere destek olacağı kaydedildi.