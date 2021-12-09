Soylu duyurdu: 3 binden fazla çevik kuvvet polisi Katar'a gönderilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası için en az 3 bin çevik kuvvet polisinin bu ülkeye gönderileceğini açıkladı.

Soylu Marriott Otel'de düzenlenen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapanış toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Katar'a en az 3 bin çevik kuvvet polisi gidecek

Soylu "Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde Türkiye önemli bir sorumluluk üstlendi. Önümüzdeki yıl 21 Kasım'la 18 Aralık arasında Dünya Kupası Katar'da yapılacak. İlk kez bu tarihlerde bir dünya kupası yapılacak, mevsim şartları imkan verdiği için. 2017'nin sonunda itibaren bu konuda Katar'la görüşmelerimiz var. Avrupa'dan da birçok ülke bu konuda talepte bulundu. Fakat nihayetinde ekiplerimizin özellikle Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş'ın ve oradaki tüm arkadaşlarımızın hakikaten iyi bir sunumu, Katar'la kurdukları iyi bir diyalog sonucu Katar Türkiye'ye bu güvenlik hizmetinin yapılmasını sağladı. FIFA 2022 Dünya Kupası çerçevesinde 3 bini çevik kuvvet personeli olmak üzere... Bu sayıyı biraz daha artırabilme imkanına sahibiz, görüşmeler devam ediyor. Hem onların kolluk kuvvetleri hem bizim kolluk kuvvetlerimizle ilgili eğitimleri burada da orada da gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Onun dışında bir genel koordinatörümüz var. 40'ın üzerinde danışmanımız var. Arama köpeklerimiz de orada olacaklar. Alnımızın akıyla buradan çıkacağımız düşüncesindeyim" dedi.

'Sanki bizim düğünümüz var gibi heyecanlıyız'

Soylu "Hani bir akrabanızın düğünü olur da gece yatmaz heyecanlanırsınız ya biz de Dünya Kupası'ndaki bu sorumlulukta Katar'ın bize emanet ettiği güvenlik konusunda sanki bizim düğünümüz var ve biz heyecanlıyız, ve bunu başarıyla bitirme arzusundayız" dedi.

Sırbistan'daki gibi Macaristan'a da polis gidecek

Sırbıstan'ın gümrük kapılarında Türk polisinin bulundurulmasına ilişkin projenin 2 yıldır sürdürüldüğünü belirten Soylu, "Türk polisi Sırbistan polisi ile kontrol ve aynı zamanda Sırbistan polisi ile uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ile ortak operasyon düzenleme kabiliyeti için ordaydı. Çok memnun olduklarını ortaya koydular" dedi. "Türk polisi Macaristan'da olacak" diyen Soylu "Macaristan'ın 3 kapısı var, 2 kapısında Türk polisi duracak" ifadelerini kullandı. Soylu bu konuda Hırvatistan'la da görüştüklerini ve onlardan cevap beklediklerini söyledi.