Soylu döneminde gönderilen emniyet müdürleri görevlerine iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yargı kararlarının uygulanması yönündeki talimatıyla birlikte, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde görevlerinden alınan 14 birinci sınıf emniyet müdürü daha görevlerine iade edildi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Ümit Otman, Nurbay Sancak, Uğur Gül, Bilsay Çetin, Gürkan Ateşli, Mustafa Akdağ ve Dindar İlhan Özel Güvenlik ve Denetleme Başkanlığı'na olduğu belirtildi. Metin Şenol, Necmeddin Pek, Celalettin Martin, Hanifi Sambur ve Hüdayi Sayın da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na Murat Çetiner ve Haydar Karsavuranoğlu ise Teftiş Kurulu Başkanlığı'na iade edildi.

Merkez, Adana, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir bölgelerinde de 24 birinci sınıf emniyet müdürü göreve başladı.

Zorunlu emekliliğe sevk edilen Karabük İl Emniyet Müdürü Serhat Tezsever de eski görevine iade edildi.