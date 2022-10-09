Soylu Diyarbakır'da Kuran Kursu açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde “Hamo Ağa” olarak tanınan Mehmet Arslan'ın oğlu Tahsin Arslan'ın yaptırdığı "Muhammed Recai Arslan Kur'an Kursu" açılışına ve hafızlık icazet programına katıldı.

Türkçe ve Kürtçe kasidelerin okunduğu programda konuşan Bakan Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini ilettiğini belirtti.

Açılışını yapacakları Kur'an kursunu, 56 çocuğu, 300 torunu olan ve yörede "Hamo Ağa" olarak tanınan Mehmet Arslan'ın oğlu Tahsin Arslan'ın yaptırdığına değinen Soylu, "Allah sizden razı olsun. Bu Kur'an kursu Cenab-ı Allah'ın emriyle, nasiptir, 'Hamo Ağa' ve ailesine nasip oldu. Onların hizmetiyle inşallah yeni hafızlar gelecek. Hazır buraya gelmişken hocalarımızın sohbetinden ve Kur'an-ı Kerim'den biraz daha istifade edelim. Allah hayırlı, uğurlu etsin, hayrınızı kabul etsin" dedi.

Etkinliğe katılan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da yatılı Kuran Kursu'nu yaptığı için Arslan ailesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Soylu ve programa katılanlar 18 "öğrenciye" icazet belgelerini verdi.

İHA'nın haberine göre programa, Soylu'nun yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Bismil İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, AKP Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, AKP Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AKP İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da katıldı.