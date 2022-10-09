Aşiret düğününe katılan Soylu: Ne kadar güçlü insan tanıyorsam hepsi bu salonda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düğünleri yapılan Pinyanişi aşiretinden patron Teoman Zeydan'ın oğlu Nedimcan Zeydan ile Trabzonlu patron Mehmet Helvalı'nın kızı Mihriban Helvalı'nın düğününe katıldı.

DHA'nın haberine göre; düğüne, Soylu'nun yanı sıra Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AKP 21'inci Dönem Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata, AKP Van Milletvekili İrfan Kartal, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23'üncü Dönem Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz, 19'uncu Dönem Zonguldak Milletvekili Ali Uzun, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan katıldı.

'Aşiretin şerefi, asaleti gücü, sevgisi her şey burada'

Düğünde açıklamalarda bulunan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da böyle ne kadar güçlü insan tanıyorsam Allah'a şükürler olsun ki; hepsi bugün bu salonda" dedi.

"Teoman Zeydan ve eşi Hakkarili; gelinin anne ve babası da Trabzonlu. Hakikaten memleketin bir tarafından bir tarafına güzel bir sevgi götürüyorsunuz. Pinyanişi aşireti Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geniş bir nüfusa sahip bir aşiret. Bu özel günde bu aşiretin şerefi, asaleti gücü, sevgisi her şey burada. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da böyle ne kadar güçlü insan tanıyorsam Allah'a şükürler olsun ki; hepsi bugün bu salonda. Bu büyük bir dostluğun ve birliğin tezahürüdür. Düğünler, cenazeler aynı zamanda dostlukların en büyük dayanışmasını ortaya koyarlar. Allah kimseyi dostundan eksik etmesin."