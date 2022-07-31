Soylu: 'Dilinizle, Kürtlüğünüzle ve Müslümanlığınızla gurur duyun'

Şırnak Cudi Dağı Sefine bölgesinde ikinci Cudi Festivali düzenlendi.

Festivale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada bir konuşma yapan Soylu, festivale katılanlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Dilinizle, Kürtlüğünüzle ve Müslümanlığınızla gurur duyun. Bu büyük medeniyetle gurur duyun. Buradan şuradaki oturuşunuzla han dilinizle öyle şeyler anlatıyor ve söylüyorsunuz ki: geleceğe büyük bir miras bırakıyorsunuz. Kural oyununu ve tezgahları siz bozdunuz. Huzur yolculuğunuz, hayırlı ve uğurlu olsun”