'Soylu devreye girdi, Ankara Başsavcı Vekili 'Peker krizi' nedeniyle görevden alındı'

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan'ın tenzili rütbeyle Ankara Batı Başsavcı Vekilliği'ne atanmasının altından Ankara Emniyeti'yle adliye arasında 'Sedat Peker' krizi çıktı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında MHP'lilerin tehdit ettiği ve hedef aldığı Alparslan Tufan'ın 'sürgün' edilmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Ankara Emniyeti Organize Suçlar Şubesi, Mersin’de Sedat Peker’le bağlantılı grubu 'uyuşturucu' iddiasıyla izlemek istedi. Konu, KOM’dan sorumlu Başsavcı Vekili Alparslan Tufan’ın önüne gitti.

Tufan, suç yerinin Mersin olduğunu belirterek yetkinin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğunu söyledi. Durum Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz aracılığıyla İçişleri Bakanı Soylu’ya iletildi.

Sedat Peker'in Mersin’e gelen uyuşturucularla ilgili suçladığı Soylu da, Bataklık, Atadedeler gibi dosyalara bakan Başsavcı Vekili Tufan’ın görevden alınması için kulis yaptı.

Ankara Adliyesi’nde Tufan’a bağlı çalışan bir savcının da Sakarya’ya sürüldüğü ifade edildi.

Peker'den Ankara Emniyet Müdürü'ne: Akrabanın hatırı bitti, göreceksin

Bu arada Sedat Peker, "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, bir akrabasından dolayı Yılmaz hakkında açıklamada bulunmadığını savunan Peker, "Sana sözüm olsun, toplattırdığın tüm rüşvet paralarının kimlerde olduğunu ayrıca da neler yaptığını tüm dünyaya anlatacağım. Seni cezaevlerinde göreceğim" dedi.

Peker'in Yılmaz hakkında "Sözde Ankara Emniyet müdürüsün. Emniyet Genel müdüründen daha çok gücün var. Tüm tayin listelerini sen yapıyorsun" iddiasına yer verdiği açıklamasında "Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, akrabanın hatırı için sana hiç dokunmuyordum. Artık benden her kötülüğü bekle. Benim Mersin’de hangi yakınım var da, ona uyuşturucu takibi yapıp, benim ismimi o dosyaya karıştıracaksın? Size yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Peker paylaşımında devamla şunları yazdı: "Alpaslan Tufan isimli sayın savcının ismini bugün ilk defa duydum. Adam namuslu adam. Bu adamların Sedat Peker ile ilgisi yok demiş. Adamı tayin ediyorsunuz. Hukuk adamı böyle olur. Devletin namusu böyle korunur. Elbet bu devir değişir. Elbet devran döner. Seni cezaevlerinde göreceğim. O çaldığın paraları da yiyemeyeceksin, GÖRECEKSİN. DW Türkçe kanalında yayınlanan videoyu Alican Uludağ isimli gazeteci yayınlamış. Ulan yazıklar olsun, artık seninle de işim var. Akrabanın hatırı artık bitti. GÖRECEKSİN…"