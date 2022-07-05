Peker Adalet Bakanı Bozdağ'a yüklendi, yarını işaret etti

Ülkücü mafya Sedat Peker, Twitter'da "Deli Çavuş" adlı hesaptan yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yüklendi.

Ankara Başsavcı Vekili Alparslan Tufan'ın görevden alınmasına ilişkin Bakan Bozdağ'a "sen de şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Adalet Bakanı olarak o koltukta oturacaksın" sözleriyle yüklenen Peker'in paylaşımları şöyle:

"Ulan Bekir Bozdağ sen de şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Adalet Bakanı olarak o koltukta oturacaksın. Süslü Sülü'nün talimatı ile devletin namusunu koruyan Savcı Sayın Alparslan Tufan’ı görevden alacaksın. Sana yazıklar olsun, sana yazıklar olsun. Pambıkören yarın gündemimizde sen yoksun.

40 yaşından küçük kardeşlerim yarın size öyle bir hikaye anlatacağım ki siyasilere neden güvenmemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Temiz toplum diyenlere neden güvenmemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Maaşı namusu kadar olan gazetecilere (orijinaller baş tacı) neden güvenmemeniz gerektiğini anlayacaksınız.

Pambıkören yarın sen izinlisin. Yarın önemli işlerimiz var görüşeceğiz.

Namusunuz yok lan sizin. Bu namussuzlukları görüp de eşine dostuna anlatmayan yani duyulmasını sağlamayanlar ise gelecek yıllarda ne şekilde anılacağınızı göreceksiniz. Bu konunun hakemliğini tarihe bırakıyorum. Ulan nasıl bir kahpelik yaptıklarını görmüyor musunuz? Arkadaş bu kadar zulüm olmaz demiyor musunuz? Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim göreceksiniz yenileceksiniz..."