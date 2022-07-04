Sedat Peker'den Ankara Emniyet Müdürü'ne: 'Akrabanın hatırı bitti, göreceksin...'

Ülkücü mafya Sedat Peker, "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, bir akrabasından dolayı Yılmaz hakkında açıklamada bulunmadığını belirten Peker, "Sana sözüm olsun, toplattırdığın tüm rüşvet paralarının kimlerde olduğunu ayrıca da neler yaptığını tüm dünyaya anlatacağım. Seni cezaevlerinde göreceğim" ifadelerine yer verdi.

Peker'in Yılmaz hakkında "Sözde Ankara Emniyet müdürüsün. Emniyet Genel müdüründen daha çok gücün var. Tüm tayin listelerini sen yapıyorsun" ifadelerine yer verdiği açıklaması şöyle:

"Ulan süslü Sülüman senin kaşıntın galiba halen daha geçmemiş. Psikiyatrin olarak olarak bu konuya el atacağımı sakın unutma. Benim ismimi iğrenç suçlarla yan yana getirerek, şerefimi düşüremezsin. Bir Azerbaycan atasözü şöyle der; 'Altın yere düşmeyle pul olmaz'

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, akrabanın hatırı için sana hiç dokunmuyordum. Artık benden her kötülüğü bekle. Ulan benim Mersin’de hangi yakınım var da, ona uyuşturucu takibi yapıp, benim ismimi o dosyaya karıştıracaksın? Size yazıklar olsun. Ulan Devletin namusunu kirlettiniz. Geçmişte bana yapılan suç örgütü operasyonunda, bana yakınsın diye seni sürgüne yollamadılar mı? Ulan siz nasıl adamsınız arkadaş ya?

Saygı duyduğum akrabanı arattırıp, olaylarda benim adımı geçirtmesin diye, alttan alttan da süslü sülü’nün emri ile bu şerefsizliği yapıyorsun. Bu ülkede namuslu devlet adamları var. Hangi namussuzluğu yaparsanız yapın, benim üstüme yapışmaz. Sana sözüm olsun, toplattırdığın tüm rüşvet paralarının kimlerde olduğunu ayrıca da neler yaptığını tüm dünyaya anlatacağım.

Ulan utanmaz, sen ortak dostumuz olan avukata demiyor muydun; 'İyi ki Sedat Peker’in yüzünden geçmişte sürgün yedim. Fetöcüler gittikten sonra bu sayede önüm açıldı' deyip , gülmüyor muydun? Sözde Ankara Emniyet müdürüsün. Emniyet Genel müdüründen daha çok gücün var. Tüm tayin listelerini sen yapıyorsun.

Ulan size yazıklar olsun be, ulan sizin düşmanlığınız da kahpece. Ulan namusunuz yok mu sizin? Önce benim örgütteydin, şimdi Sülü'nün örgütüne mi geçtin? Kahpesiniz ulan siz. Sana sözüm olsun kahpe düzeninizi başınıza yıkacağım. 40 yaşından küçük kardeşlerime tertemiz bir Türkiye bırakacağım.

Ulan gazeteciler, araştırsanıza; Servet Yılmaz benim yakınım diye bana yapılan operasyondan sonra inceleme geçirmiş mi? Sürgüne gönderilmiş mi? Alpaslan Tufan isimli sayın savcının ismini bugün ilk defa duydum. Adam namuslu adam. Bu adamların Sedat Peker ile ilgisi yok demiş. Adamı tayin ediyorsunuz. Hukuk adamı böyle olur. Devletin namusu böyle korunur. Elbet bu devir değişir. Elbet devran döner. Seni cezaevlerinde göreceğim. O çaldığın paraları da yiyemeyeceksin, GÖRECEKSİN. DW Türkçe kanalında yayınlanan videoyu Alican Uludağ isimli gazeteci yayınlamış. Ulan yazıklar olsun, artık seninle de işim var. Akrabanın hatırı artık bitti. GÖRECEKSİN…"