Peker, Demirören için tarih verdi...

"Deli Çavuş" isimli hesabından paylaşımlar yapan ülkücü mafya Sedat Peker, Demirören Grubu'na ilişkin paylaşımlarına devam etti. Peker, Demirören'in yurtdışına kaçacağını iddia ederek salı günü yeni bir paylaşım daha yapacağını açıkladı.

Peker, geçtiğimiz günlerde Erdoğan Demirören'in Milangaz'a ve Rum asıllı Yorgi Papadolos'un tüm mallarına çöktüğünü ileri sürerek 1980'lerde Yahudi cemaatini haraca başladığını iddia etmişti.

Demirören'le ilgili iddialarına devam eden Peker, Demirören'in yurtdışına kaçmak için planlar yaptığını öne sürerek salı günü Demirören hakkında yeni açıklamalar yapacağını söyledi.