Soylu da ordaydı... Depremzedelerden 'Yüzünüz varsa gelmeyin' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen Sivrice merkezli deprem sonrasında yapılan TOKİ konutlarını incelemek ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere kente geldi.

Sözcü'den Evren Demirbaş'ın haberine göre vatandaşların, bölgede inceleme yapan bakanlara gösterdiği tepki dikkat çekti.

Depremzedelerden AKP'li vekile tepki

Bakan Kurum'un ziyaretine eşlik eden AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, depremzedelerin tepkisiyle karşılaştı.

Bir vatandaş, AKP'li Bulut'a "yüzünüz varsa, nefsiniz varsa gelmeyin" diyerek tepki gösterdi.

Bulut'un "çok ayıp" diyerek cevap vermesine bir başka vatandaş ise "işinize gelmeyince ayıp oluyor" diyerek karşılık verdi.

Tepkilerin büyümesi üzerine AKP'li vekil Metin Bulut olay yerinden uzaklaştırıldı.

Bir başka depremzede ise gösterdiği tepki sonrasında bir kişi tarafından kendisine "beğenmiyorsan al paranı çık git buradan" denildiğini belirterek tepki gösterdi.

Depremzede, "Sen kimsin ya bana beğenmiyorsan paranı al çık git buradan' diyor kimsin sen?” ifadelerini kullandı.