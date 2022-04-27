AKP'li belediye başkanının depremzedelerle görüşmesini çeken muhabiri darp ettiler

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6.8’lik depremin ardından yapılan TOKİ konutlarını incelemek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum Elazığ’a geldi. Gazete Duvar Muhabiri Ardıl Batmaz, depremzedelerin AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na tepki gösterdiği anları çekerken darp edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ardıl Batmaz, karakolda yapmış olduğu şikayette şunları söyledi:

"Korumaları olduklarını tahmin ettiğim şahıslar üzerime geldiler. Görüntü almamı engellediler, sağ elimi büküp iterek sürüklemeye başladılar. Sivil giyimli iki kişi beni alandan alıp başka bir ara sokağa götürdü. Sonra üç-dört tane daha sivil giyimli şahıs geldi. Burada darp edilecekken bir polis memuru gelip müdahale etti. Daha sonra şahıslar da ayrıldı. İtme sırasında boyun ve karın bölgemde tırnak izleri oluştu. Olaya ilişkin telefonumdaki görüntüleri tahkikat dosyasına eklenmek üzere rızam ile teslim etmek istiyorum. Gazeteci olmama rağmen beni hedef gösteren Elazığ Belediye Başkanı ile beni darp edip basın özgürlüğümü kısıtlayan açık kimliklerini bilmediğim kişilerden davacı ve şikayetçiyim.”