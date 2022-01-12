Soylu: Çocukların dini eğitim almaları hepimiz için önemlidir

A Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya ilişkin 'Neyin siyasi hamlesi benim görevim terörle mücadele' ifadelerini kullandı.
Soylu, "Kaç terör iltisaklının işe alındığı teftişle ortaya çıkacak" dedi.
“Ben İçişleri Bakanı’yım. Ben neyin temiz olup olmadığını biliyorum" diyen Soylu, şöyle konuştu:
"Millete yalan söylemenin ne anlamı var. Elinizde çok sosyal medya trolü olması yalanınızı doğru kılmaz. Her ay bazı gazetecilere 30 bin lira, bazı gazetecilere başka şey vermek sizi haklı ve meşru kılmaz.”
Program sunucusunun “Ekstra maaş mı ödüyorlar gazetecilere? Belediyede buna dair veriye mi ulaştınız?” sorusu üzerineyse Soylu "Göreceğiz önümüzdeki günlerde, teftiş yapılıyor. Bakalım neler çıkacak.” dedi.
HDP’li Milletvekili Semra Güzel’in medyada servis edilen fotoğraflarıyla ilgili konuşan Soylu “Bir karar verdim hukuk okuyacağım. Çekip çekiştirip meseledeki doğruları uzaklaştırmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.
Soylu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
- 'O Yukarı Bakma' filminde şey yapılan şu: Dünyaya bir meteor yaklaşıyor, bunu iki bilim adamı diyor. Amerikan Başkanı bundan korkuyor ve iki bilim adamını itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyor. Arkadaş siz ne söylerseniz söyleyin, bizi itibarsızlaştırarak ortadaki meseleyi kaldıramazsınız. Ortada bir vaka var, bu vakayı biz teftiş etmekle sorumluyuz.
- [CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu] O kadar kendisinin telefonlarını dinlediğimizi söylüyor. Türkiye Hükümeti kendisinin telefonlarını dinleseydi, Pennsylvania'yla konuştuğunu kaydederdi.
- 1960 Darbesi'ne Türkiye'yi bu yalanlarla götürdüler.
- [34 Dosya] Bu dosyaların hiçbirinde kamu zararı tespiti yok. 13 milyarlık kamu zararı iddiası tamamen yalan.
- Belediye Meclisi karar verdiği andan itibaren vakıflara ve derneklere yardım edebilir. Kamu yararına olan vakıflar için Belediye Meclisi'nin kararı yeterlidir. Diğer dernekler de mülki idareden izin alır bu kadar. 847 milyon kamu zararı oldu diyor, 21 gayri menkul satıldı diyor. 13 tanesi diğer belediyelere verilmiş ya.
- Küresel terörizm endeksi raporu yayımlandı. Dünyada küresel terör tehdidi açısından 1. ülke Afganistan, 2. ülke Irak, 3. ülke Nijerya, 4. ülke Türkiye. Bizim güneyimizde Suriye'de bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor.
- Şu an Türkiye sınırlarında terör örgütünün üye sayısı 150'nin altında. Bunu şunun için söylüyorum; bana göre daha az.
- Tayyip Erdoğan kararlı bu ülkeyi büyütmeye. Tayyip Erdoğan kararlı bu ülkeyi tam bağımsız yapmaya. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan kararlı etraftaki coğrafyaya barış ve huzur getirmeye. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bunun adı dünyaya kafa tutmaktır.
- [Müzik yasağı] Bizim bakanlığımızın böyle bir zorunluğu var ve birisi bu zorunluğu üstlenecek. Burada bilim kurulumuzun, hükümetimizin aldığı kararların tamamı bizim için uygulanması zorunlu kararlardır. Bu kurallar da kanun çerçevesinde. Dün hem Kültür ve Turizm Bakanımız hem de Çevre ve Şehircilik Bakanımız'la bir değerlendirme yapıyoruz. Bu meseleyi de konuştuk, biz bir yasak taraflısı değiliz. Aslında tam kaldırmak üzereydik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da böyle bir talimatı oldu ama Omikron geldi.
- Avrupa ölüme terketti yaşlılarını, biz büyüklerimizin her türlü ilacından ekmeğine kadar, maaşına kadar her şeyini getirdik. Polisimizle getirdik, öğretmenimizle getirdik, imamımızla getirdik, STK'mızla getirdik.
- Dün gece 3'tü 3'ü çeyrek geçeydi yattığımda. Çok zorda değilsem mümkün olduğunca Türkiyeyi uyuturum. Bir telefonum var, bana il emniyet müdürlerimizden, sahil güvenliğimizden, valilerimizden sürekli günlük bilgiler akar ve okumadığım yoktur. [A Haber Sunucusu: Siz telefonlara da cevap veriyorsunuz Sayın Bakan, nasıl yapıyorsunuz yani] Vermeye çalışıyorum.
- Biz her uyuşturucu kullanana ve her uyşturucu satıcısına anket yaparız; 1. Ne zaman başladın?, 2. Nerede başladın?, 3. Kim alıştırdı?, 4. Nerede kullanıyorsun?, 5. Annen-baban var mı?, 6. Başka bir suça karıştın mı? diye. Sonra bu analizleri ortaya koyarız. 1: Yüzde 48'i evinde kullanıyor, 2: yüzde 28'i metruk binada kullanıyor. Bazı illere gidiyoruz, güvenlik toplantısı yapıyoruz yüzde 60'ı metruk binada kullanıyor. Netice itibariyle o binaları yıkıyoruz.
- Bir sözü üzerime bocaladılar: 'Siz yıkın hukuk arkadan gelsin'. O söz ona ait bir söz değil, niye hukuk arkadan gelsin canım? Ben hukukun üstünlüğüyle burada oturan bir insanım ben işimi de hukukun üstünlüğüyle yapıyorum. Burada anlattığımın hepsi hukukun üstünlüğü.
- Uyuşturucuyla mücadelede sonuç alacağız. 4 yıldan, 5 yıldan, 2 yıldan, 1 yıldan daha iyi bir durumdayız. Ama yeterli mi bizim için? Hayır. Bu işi ortadan kaldırmamız bize yakışan bir hadise değildir.
- Siyasetçiler değerlendirme yaparken ve konuşurken özellikle insanların değerlerine saldırmamalılar. En son yapılan işler bizi çok üzmüştür. Çocukların dini eğitim almaları hepimiz için önemlidir, biz de anneyiz ve babayız, benim şimdi küçük bir torunum da var. Hepimiz onun üzerine titriyoruz. Elbetteki değerlerimize sahip olsunlar, hakim olsunlar. Muhakkak kendi özgür iradeleri olacak ama biz kendi anlayışımızla onları bütünleştirelim, o imkânı onlara verelim düşüncesindeyiz. Diyanet bugün hakikaten çok önemli devrimlerin altına imza atıyor. Diyanet İşleri Başkanımıza da buradan müteşekkiriz. Benim Diyanet İşleri Başkanı'na karşı çok özel bir yaklaşımım var çünkü terörle mücadele konusunda çok büyük katkıları var Allah razı olsun. Bunun için de çok hedef oluyor, ama biz bu işlere alışık olmalıyız. Toplumun değerlerini aşağlamamak gerekir. Bir takım benzetmeler yaparken toplumun değerlerini örseleyici benzetmeler yapmamak gerekir. Ben konuşmalarımda Allah'a sığınırım.
- Öyle bir suçlama içerisine girdiler. Şehide küfredene, millete yavşak diyene, aynı zamanda da bizim inancımızı gericilik ve ortaçağ zihniyetiyle bütünleştirenlere, ya da sayın Cumhurbaşkanımız'a hakaret ederken haşa 'şunun Allah'ı' gibi hakaretamiz cümleleri söyleyenlere bir tek kelime etmediler. Yazık diyorum sadece. Burada şunu ifade etmem gerekir, malesef zihniyet kodlarından kopmuyorlar ve kopmayacaklar.
- Ne yaparlarsa yapsınlar, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, bu toprakların ruhunu bozamazlar. Şuna da inanıyorum, sadece bu coğrafyaya değil, sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde Türkiye hakikaten, ve bu ülkenin insanları geçmişte şereflendirildekleri o yolculuğa güçlü bir şekilde çıkmış bulunuyorlar ve bu yolculuğa da devam edecekler.