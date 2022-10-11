Soylu 'canım benim' diyerek uzaklaşmıştı: Göç İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı

Kendisine yöneltilen "Yabancılarla ilgili İstanbul'da yeni bir binada tüm dairelerde yabancılar kayıtlı çıktı" sorusuna karşılık olarak soruyu yönelten muhabirin çenesini okşayarak "Canım benim" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruya yanıt vermeden uzaklaşmıştı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Soylu'nun yanıtlamadan uzaklaştığı soruya ilişkin açıklamada bulundu.

Göç İdaresi Başkanlığı yabancıların adres beyanlarına ilişkin , "Gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır" açıklaması yaptı.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yasal kalış hakkı bulunan yabancıların adres beyanlarının tamamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından titizlikle ve yerinde tahkikatlar yürütülmekte olup 2022 yılının başından bu yana 3 milyon 791 bin 198 yabancının adres tahkikatı yapılmış ve rutin olarak yapılmaya devam etmektedir.

Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayıları ve yoğunlukları Bakanlığımızca düzenli olarak takip edilmekte olup belirlenen ilçe ve mahallelerin yabancıların ikametine kapatılması gibi düzenlemeler yapılmakta ayrıca yukarıda belirtildiği üzere yabancıların adreslerine ilişkin tahkikat işlemleri de devam etmektedir.

Bu çerçevede, gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır."