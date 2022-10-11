Gazetecilerden Süleyman Soylu'ya 'canım benim' tepkisi

Ankara’da Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu’nun (INSARAG) deprem tatbikatı programına katılan Soylu’ya FOX muhabiri Irmak ‘yabancıların oturmadığı adreslere kayıtlı olmasıyla ilgili’ bir soru sormak istedi.

FOX Haber muhabiri Fırat Irmak'ın sorusunu yanıtlamaktan kaçınan Soylu, gazetecinin çenesini okşayarak “Canım benim” dedikten sonra cevap vermeden uzaklaştı. O görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Soylu'nun bu hareketi büyük tepki çekti.

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden (ÇGD) söz konusu görüntüler için tepki geldi.

ÇGD'den yapılan açıklamada, "Gazeteciliği itibarsızlaştırma, sorudan korkma, bilgi edinme hakkını yok sayma ve devlet ciddiyetini pas pas etme: Hepsi 'canım benim' ifadesinde bir arada! Gazeteciler kimsenin 'canı' olmadığı gibi gerçekleri duyurma uğrunda tam tersi 'can yakıcı'dır. Örnek Süleyman Soylu" ifadelerine yer verildi.