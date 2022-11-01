'Soylu bizi dinlesin' dedi, metamfetaminin Türkiye'ye nasıl girdiğini açıkladı

TELE1’de Evren Özalkuş’un sunduğu Türkiye’nin Geleceği programında konuşan İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Türkiye’ye metamfetamin sokulmasıyla ilgili iddialarda bulundu.

Çömez'in bu çıkışı, Kılıçdaroğlu'nun gündem olan iddialarının ardından geldi.

“İçişleri Bakanlığı izlemiyorsa lütfen uyarsınlar. Süleyman Soylu, bizi dinlesin arzu ediyorsa programdan sonra detaylı bilgi vereyim. Türkiye’de metamfetaminin problem olması 3-4 yıllık meseledir. Metamfetaminin hammaddesi olan bitki efedra bitkisidir. İlk 2016’da Afganistan’da yoğun bir şekilde tespit edildi ve yoğun bir şekilde üretilmeye başladı" diyen Çömez, anlatımını şöyle sürdürdü:

"1019’da ABD Başkanı Biden bir açıklama yaptı. ‘Afganistan’dan çekiliyoruz’ dedi. 2019’da yine bir toplantı yaptı ve ABD askerlerine yardımda bulunmuş Afganları nerede muhafaza edileceklerini bir program dahilinde deklare etti.

Ve burada deniliyor ki Afganlılar Türkiye’ye gelecekler. Ardından Erdoğan’ın Biden ile görüşmesi oldu. Dışişlerinden kimse katılmadı sadece Erdoğan’ın özel tercümanı katıldı. Ve Türkiye’ye oluk oluk Afganlar gelmeye başladı.

Afganistan’da yaşayan her 10 kişiden bir meth üreten işletmelerde çalışıyor. Son derece basit yöntemlerle kristalize çevriliyor. En dramatik sorun Türkiye’ye nasıl geliyor? Meth imalatı özellikle Taliban tarafından destekleniyor ve muhafaza edilip önemli gelir elde ediliyor. Daha sonra bu metler Türkiye’ye gelen bir takım Afganların sırtlarına konuyor. Önce Belucistan’dan sonra Tahran’a geliyor. Tahran’dan Umumiye veya Tebriz’e oradan da Van sınırından Türkiye’ye geliyor. Bakın Süleyman Soylu, dinlemediyseniz dinleyin ayrıntılı bilgi veriyorum.

Şimdi bu göçmenlerle ilgili özel bir proje var. Bu projenin içerisinde Afganistanlı kaçakçı grubu, İranlı kaçakçı grubu ve Türkiye’de bir kaçakçı grubu var. Bu göçmenlere diyorlar ki sırt çantalarınız ile meth getirecekseniz size özel V.I.P geçiş sağlayacağız. Hatta bu uzun yolu yürümeyip at sırtında veya arabalarla geçeceksiniz. Biz sizi Tebriz’de ya da Umumiye’de bekleteceğiz oradan Van sınırına geleceksiniz. Hepinize kodlar vereceğiz bu kodlarla karşı tarafa geçtiğinizde Türkiye’ye deki muhataplar sırtınızdaki methi alacaklar.

Türkiye’deki methin kaynağı Afganistan’dır. Son derece profesyonel şekilde gelmektedir. Sınırdan geçtiği yerler bellidir. İçişleri Bakanlığı’nın yapması gereken bellidir. Dronler ile hava atmak yerine Van civarına kullanın. Orada birlikleri kullanın. kaçakçılık yapan çeteler ile mücadele edin."