Kılıçdaroğlu'nun olay açıklamasına Soylu'dan videolu yanıt

"Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur" ifadesini kullanmıştı.

Soylu'dan bu sözlere yanıt geldi. "Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık" diyen Soylu, "Eşkıya takımının Yalova Mahkemesi baskını, ortalığa dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve DHKPC ittifakının kayıp 8 saatini, belediyelerinin yolsuzluklarını, bunları örtmek için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, polisine, jandarmasına askerine 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar' iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşına yakışmıyor. Bırakın genel başkan olmasını" ifadesini kullandı.

Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Bir, hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İki, tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız, hem de kurumlarımız. Üç, eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin, diyoruz. Tabii namertliğin kendisi açısından bir değeri varsa. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu Türkiye Yüzyılını, anlaşılan o ki Türkiye'nin arabası TOGG'u, anlaşılan o ki Türkiye'nin başarılarını, herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı bu bayatlamış iftiraları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız."