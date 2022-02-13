Soylu: Batı'yı sersefil bir halde bulmuşken, aramızdaki 300 yıllık makası kapatıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı AKP Samsun İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

'İlk kez Batı’yı yönsüz yakaladık, yeniden bir devir uyanmasından korkuyorlar'

Soylu, şöyle konuştu:

“Elimizde büyük bir fırsat var. İlk kez Batı’yı yönsüz yakaladık. Yeniden bir devir uyanmasından korkuyorlar. Yeniden ecdadımızın bize bıraktığı mirasın bütün dünyaya hüküm sürmesinden korkuyorlar. Yeniden haktan korkuyorlar. Yeniden adaletten korkuyorlar. Batı'yı bu kadar sersefil bir halde bulmuşken, Amerika’yı bu kadar ne yaptığını bilemez halde bulmuşken birbirleriyle Karadeniz’den Balkanlara kadar ve dünyanın başka noktalarında ‘acaba ne yapacağız’ endişesi halinde uğraş halinde bulmuşken şimdi fırsatını yakaladık. 300 yıllık makası kapatıyoruz. Buna bu kadrolar ev sahipliği yapmaktadırlar. Şimdi topyekun yüklenmelerinin, Avrupa’dan Amerika’dan dünyanın her yerinden yüklenmelerinin bir tek sebebi vardır. Eğer bunlar 2023’ten sonra Türkiye’yi yönetmeye kalkarlarsa yönetirlerse ‘eyvah biz yandık’ anlayışı ve korkusudur. O korkularıyla onları yüzleştirmek bizim boynumuzun borcudur.” (İHA)