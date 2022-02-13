'Liderler buluşması'nda konuşulanlar: 'Geçiş süreci' çalışılacak, farklı komisyonlar kurulacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle gerçekleşen ve 6 muhalefet partisi genel başkanını bir araya getiren “Liderler Buluşması”nda alınan kararlara göre, bundan sonra da düzenli aralıklarla devam edecek çalışma kapsamında genel başkan yardımcılarından oluşan bir komisyon 'Geçiş Süreci’ni çalışacak, belirlenen kimi başlıklarda da ayrıca komisyonlar kurulacak.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, seçim güvenliği konusunun da ele alındığı görüşmede ittifak konusunda da ilk etapta ilkeler üzerine konuşulduğu öğrenildi.

“Bugün, Türkiye için tarihi bir gündür” ifadeleriyle başlayan açıklama metnine göre, mutabakat metni 28 Şubat 2022'de kamuoyu ile paylaşılacak. Bu tarih sürpriz olarak nitelendirildi.

Çalışma yemeğinde "güçlendirilmiş parlamenter sistem"e geçme hedefi doğrultusunda “geçiş sürecinin yol haritasının çalışılması” üzerinde mutabakata varıldığı kaydedildi.

Belli konularda komisyon kurulacak

Görüşmede, güncel ekonomik ve sosyal gelişmelerin değerlendirilmesi ve bu alanlarda seçim sonrası uygulanmaya başlanacak politikaların çalışılmasında uzlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu kapsamda ortak belirlenecek konu başlıklarında düzenli aralıklarla çalışmalar yapılacak, komisyonlar kurulacak.

Seçim güvenliği görüşmesi

Buluşmada ele alınan konu başlıklarından biri de seçim güvenliği oldu. Bu konuda riskler ve partilerin çalışmalarının nasıl ortaklaştırılabileceği konusu da ele alındı.

'İttifak ilkeleri'

Genel başkanlar adına yapılan ortak açıklamada partiler, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan partiler” olarak tanıtılırken görüşmede de ittifak konusunun sadece ilkeler düzeyinde ele alındığı, yapısal durumun ise üzerinde uzlaşılan çalışmalar tamamlandıktan sonra değerlendirileceği öğrenildi.