Soylu: Bartın'da bin 53 su baskını yaşandı

Batı Karadeniz’i etkisi altına alan sel felaketi nedeniyle Bartın’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da 112 Kriz Merkezinde, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Soylu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Soylu, Bartın ilinde taşkından dolayı bin 53 su baskını olduğunu belirterek, “Bunun 518'i konut. Gelen ihbarlara da önemli ölçüde gidildi. 167 işyeri, 327 bodrum, 18'i ise zemin ve depo diğer 9 tanesi de ahır gibi bir bilançomuz var” dedi. Soylu sözlerine şöyle devam etti:

“Sel afeti oluşmadan önce meteorolojimizin ortaya koyduğu kırmızı ve turuncu uyarıların hemen akabinde valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, hep birlikte bir duyarı ortaya koydular. AFAD'ımızın erken uyarı sistemi olarak nitelendirdiği hücresel mesaj olarak ve bir uyarı mesajı olarak ilgili bölgelere iletildi. Böylece vatandaşlarımız da kendi tedbirlerini almaya, kamu da kendi tedbirini almaya başladı. Bu kadar yoğun bir yağışta eğer bu tedbir daha önceden alınmamış olsaydı Allah korusun daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalınabilirdi."

'Kılıçdaroğlu bu yoldan çıkmanızı temenni ediyorum'

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu'na da değinen Soylu, şöyle dedi:

"Ne vatandaşa, ne doğaya, ne hayvana, ne de bulunduğu şehre karşı, tarihine karşı sorumluluğu olmayanlar istediğini söyleyip duruyorlar. Ana muhalefet partisi başkanı 'Bakanların orada ne işi var?' diye böyle bir değerlendirme ortaya koyuyor. Milletimizin zor gününde yanında olmayacağız da elimizden geleni ortaya koymayacağız da ne zaman koyacağız.

Bana bu soruyu sorarken kendi arkadaşların tatildeyken onlara niye bu soruları sormazsınız. Şunu demek istiyorsanız bunu anlarız. ‘Sizi tebrik ediyoruz afetlerde buraları hiç bırakmıyorsunuz. Kendi arkadaşlarımızı da tenkit etmek için başka bir yol bulamıyoruz. Ancak sizin üzerinizden sizi eleştirerek onları tenkit ediyoruz diye cesaretimiz yetmiyor’ diye değerlendirme yapıyorsanız, bu ayrı bir siyasi güzergahtır. Bizim aklımız ona yetmez. Biz sözleri direk olarak muhataplarımıza ifade etmeyi tercih ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bir an önce bu yoldan çıkmanızı temenni ediyorum. Doğru bir yol tutturmadığınız konusunda bir değerlendirmemiz söz konusu."