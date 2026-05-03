Soylu ayda dört gün çalışıp 450 bin lira maaş alıyor

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, aktif siyaseti zihninde noktaladığını belirterek, dönem bitince köşesine çekileceğini söyledi ve “Veleddalin amin” (Allah’a sığınma bir sürecin sonu) dedi.

'Kimse yaptıramaz'

“Siyaseti zihnimde bıraktım ama Erdoğan’a bağlılığımı ve fikrimi bırakmam. 2028’den sonra bana bir kişi bir gün siyaset yaptıramaz’’ diyen Soylu TV 100’de katıldığı programda “Meclis’in müdavimi değilim, haftada bir gün gidiyorum’’ açıklaması da yaptı.

Haftada bir gün çalışan Soylu, 273 bin 196 lira milletvekili maaşı ve 177 bin 658 lira da emekli milletvekili maaşı olmak üzere aylık 450 bin 854 lira ücret alıyor. Diplomatik pasaporta sahip ve bu hakkı ömür boyu devam edecek. Kırmızı plakalı makam aracı ve şoförü de bulunuyor.

Soylu’nun hazırladığı ya da imza attığı kanun teklifi, araştırma önergesi, genel görüşme önergesi olmadı, soru önergesi de vermedi. Hiçbir Meclis faaliyetinde bulunmadı.

'Babasını polislikten atarım annesini sınır dışı ederim'

Soylu, İçişleri Bakanı olduğu dönemde kaybolan Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un gittiği yurtdışından nasıl getirildiğini de anlatan Soylu şunları söyledi: