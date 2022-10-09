Soylu: Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?

Hakkari Yüksekova'da Öcalan için düzenlenen eylemde polis tarafından darp edilen HDP Iğdır milletvekili Habip Eksik'in bacağında ve burnunda kırıklar olduğu HDP tarafından açıklanmıştı. HDP "bu şiddetin azmettiricisi ve müsebbibi"nin İçişleri Bakanı olduğunu kaydetmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Habip Eksik'in hastanede bacağının alçıya alındığı fotoğrafına da yer verdiği sosyal medya paylaşımında "Bugün Yüksekova’da Iğdır Milletvekilimiz Habip Eksik polisler tarafından darp edildi ve ayağı kırıldı.Demokratik siyasete yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Nefret iklimini yaratanlara inat, herkesin nefes alabileceği demokratik bir Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Buldan'ın mesajını alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şu paylaşımı yaptı:

"Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit".