HDP: Vekilimize saldıranlar da emri verenler de suçludur

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Hakkari Yüksekova’da düzenlenen eylemde HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik’e yönelik polis şiddetine dair yazılı açıklama yaptı.

“Vekilimize saldıranlar da emri verenler de suçludur, lanetliyoruz...” başlıklı açıklamada, Yüksekova’da polislerin demokratik hak kullanımını ağır şiddet uygulayarak engellediği belirtildi.

'Bacağında ve burnunda kırıklar oluşmuştur'

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Iğdır Milletvekilimiz Habip Eksik; kolluğun yoğun şiddeti neticesinde ağır yaralanmış, bacağında ve burnunda kırıklar oluşmuştur. Polisin bu saldırısı, vekilimiz Habip Eksik üzerinden ona oy vermiş olan Kürt halkına yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı, yurttaşları darp etmeye ve hatta öldürmeye yönelik emir, söylem ve politikalarla açık bir şekilde suç odağı olarak işlemektedir.

'Azmettiricisi ve müsebbibi İçişleri Bakanı'

Bu şiddetin azmettiricisi ve müsebbibi en başta İçişleri Bakanı ve İşiçileri Bakanlığıdır. Mafya iltisaklı ve irtibatlı bir bakana 'istifa et' demenin bir anlamı kalmadığını da biliyoruz.

Hukukun işlediği bir ülkede milletvekilimizi darp eden kolluk kuvvetlerinin ve emir verenlerin görevden uzaklaştırılması ve acilen soruşturma açılması gereklidir. Ama öyle bir ülkede değiliz. Saldırıların emirleri en tepeden aşağıya doğru kademe kademe verilmektedir. Hukuksuzluk ve suç işleme en tepeden aşağıya doğru kademe kademe yapılmaktadır. Kürt halkının seçilmiş iradesini kayyım atayarak belediyeler üzerinden gasp etmiş olanlar, şimdi de halkın temsilcilerine, milletvekillerine düşmanca saldırmaktadırlar. Kürt düşmanlığında sınır tanımayanlar, halka ve vekillerine saldıranlar, çok uzak olmayan bir vakitte halkın demokratik gücünü sandıkta bir kez daha göreceklerdir.

'Meclis Başkanı görmezden gelirse yapılanları onaylamış olacaktır'

TBMM Başkanı, parlamentonun üyelerinin maruz kaldığı bu saldırıları görmezden gelirse ve sesini çıkarmazsa, milletvekillerine yapılanları onaylamış olacaktır. Tüm demokratik kamuoyunu bu saldırıyı kınamaya ve protesto etmeye çağırıyoruz. Bu vahim saldırı karşısında sessiz kalanlar, bir gün kolluk şiddetinin ve İçişleri Bakanlığı’nın tüm ülkeyi karanlığa gömeceği günlere cevaz veriyor olacaktır.”