Soylu altılı masayı hedef aldı: 'Örtü altından birbirlerini bıçaklıyorlar'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AKP Kırklareli İl Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada altılı masayı hedef aldı.

Soylu "Bir tane masada toplanmışlar, örtü altından birbirlerini bıçaklıyorlar" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve dirayeti ile bu ülkeyi cenderelere sürüklemek isteyenlere geçit vermedik" diyen Soylu "Türkiye bugün Doğu Akdeniz'de enerji ararken, dünya sen ne yapıyorsun buraya giremezsin derken ben en temel hakkımı arıyorum diyen bir ülke haline geldi. Bunu Cumhur İttifakı'nın sahip olduğu bu anlayışı ile yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şimdi yeni başlıyoruz. Artık koşma zamanı" diyen Soylu "2023 sadece bir seçim değildir. Cumhuriyetin birinci asrının ikinci asra devrinin bir göstergesidir. Cumhuriyetin ilk asrında yaşadığımız zorlukları, sıkıntıları aşarak geldiğimiz bu günlerin yeni bir asra devrinin tarihidir" ifadelerini kullandı.

Altı siyasi partiden oluşan muhalefeti hedef alan Soylu "Kim Cumhurbaşkanı adayı olursa olsun, her birinin kendine ait hikayeleri var. Hiçbirinin icraatlarına dair bir hikayeleri yok. Bir tane masada toplanmışlar, örtü altından birbirlerini bıçaklıyorlar. Dertleri milletimize devletimize hizmet değil, hangi televizyonu ben sahipleneceğim, hangi kanalı ben alacağım onun tartışmasını yapıyorlar" diye konuştu.

'Bu ülkeyi cendereye sokmadığınız için Erdoğan'a dua edecekler'

Soylu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın bulunduğu bu ekonomik krizin içinden ülkemizi çıkararak, Türkiye'yi 2023 ile birlikte şahlandıracaktır. Nasıl ki biz bundan 100 yıl önce bizlere bu vatanı emanet edenlere dualar ediyor, onları rahmetle anıyorsak, 100 yıl sonra da gelecek nesiller Türkiye'de büyük devrimleri gerçekleştirdiğiniz için, bu ülkeyi büyük bir cendereye sokmadığınız için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarına dua edecekler" ifadelerini kullandı.

Soylu daha sonra MHP Kırklareli İl Başkanlığını ve Ülkü Ocakları Kırklareli İl Temsilciliğini de ziyaret etti.