CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı adayı millet masasının ortak mutabakatıyla belirlenecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur" sözlerine dair açıklamada bulundu.

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Özel, "Cumhurbaşkanı adayı millet masasının ortak mutabakatı ile belirlenecek, bir ortak aday olacak ve millet masasındaki liderler son sözü söyleyecek. Bunun dışında yapılan bütün değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir" dedi.

Özel'in konuya dair konuşması şöyle:

'Kişisel görüşlerini ifade etmiş'

"Sayın Bülent Kuşoğlu, Genel Başkanımızın hem bürokrasiden hem de siyasette çok uzun yıllar birlikte ve uyum içerisinde çalıştığı çok değer verdiğimiz bir yöneticimiz, MYK üyemiz. Kendisi bugün vermiş olduğu röportajda kendi düşüncelerini ve kendi görüşüne göre hem partimiz için hem de Türkiye için en doğru olacağını düşündüğü yöntemi söylemiş. Bu değerlendirmeleri yaparken de kişisel görüşlerini ifade etmiş. Bugün sabah bu röportajdan sonra Sayın Genel Başkanımızla görüştük, Sayın Genel Başkanımızın ifadesi şudur; partinin resmi görüşlerini genel başkan ve genel başkan adına parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri söyleyebilir. Bizim ortak görüşümüz ve Genel Başkanımızın özel olarak üzerinde titizlikle durduğu husus Cumhurbaşkanı adayı millet masasının ortak mutabakatı ile belirlenecek, bir ortak aday olacak ve millet masasındaki liderler son sözü söyleyecek. Bunun dışında yapılan bütün değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir.

'Bunu sanki CHP’nin genel tutumuymuş gibi değerlendiriyor'

Sayın Genel Başkanımız, millet masasına bu kadar titizlenirken ve liderlerin ortak vereceği karara liderin partileriyle almış oldukları kararın son halini, masada verecekleri son şekle bu kadar önem verirken bizim ‘bu karar olmazsa masa dağılır’ gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değildir. Bunu Sayın Bülent Kuşoğlu, bütün demokrasilerde olduğu gibi bir gazetecinin kendi kişisel görüş ve değerlendirmelerini sorması üzerine kendisine ait görüş ve değerlendirmeleri yapmıştır. Değerlendirmeyi kötü niyetli, değerlendirmeyi asla ve asla bir kötü sonuç doğuracak bir değerlendirme olarak düşünmüyoruz. Çok iyi niyetle yapılmıştır. Ancak birtakım basın-yayın organları bunu sanki Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel tutumuymuş gibi değerlendiriyorlar bu konuyu Sayın Genel Başkanımızın bilgileri dahilinde ve onun talimatıyla bu şekilde yanıtlamak isteriz.”