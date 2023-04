Soylu: Almanya'dan daha iyi tank yaptık, oooh!

AKP İstanbul Milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer Bahçeköy Meydanı'nda mahalle sakinleriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün yeni bir müjde verdiğini söyledi.

Soylu, "O müjde verdikçe de Kılıçdaroğlu'nun başı dönüyor. 'Biz emekliye 7 bin 500 lira vereceğiz.' dediğimiz zaman Kılıçdaroğlu, 'Ben 15 bin lira vereceğim.' dedi, doğru mu? Ama 'Biz terörü bitireceğiz.' dediğimiz zaman ağzını bıçak açmıyor. Biz Togg otomobilini yaptık. Mübarek sende de ki 'Ben de uçak yapacağım. Ben iki tane Togg otomobili yapacağım.' Onun gelişmeye yönelik herhangi bir şeyi yok" diye konuştu.

Soylu, muhalefetin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanı'na, Avrasya Tüneli'ne, Marmaray'a, Osmangazi Köprüsü'ne, Kuzey Marmara Otoyolu'na karşı çıktığını ancak Erdoğan'ın "bunlara teslim olmadığını" söyledi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyonlara değinen, harekat emrinin ardından Amerika'nın, Kanada'nın, Almanya'nın, İsveç'in ambargo koyduğunu anlatan Soylu, bu ülkelerden daha iyi kamera ve mühimmat yaptıklarını kaydetti.

Erdoğan'ın bugün "Türkiye tarihinin önemli bir gelişmesine daha imza attığını" söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün de -Allah'a hamdolsun- Tayyip Erdoğan şimdi açacak, Almanya'dan daha iyi tank yaptık. Şimdi ne zamanı? Oh çekmek zamanı, değil mi? Oooooh... Kötü komşu insanı mal sahibi yapar, doğru mu? Bizi mal sahibi yaptılar. Ne mal sahipleri yaptılar? Dünyanın en iyi İHA'sını üretiyoruz, yetiştiremiyoruz. Dünyanın en iyisi SİHA'sını üretiyoruz, yetiştiremiyoruz. Kızılelma'mızı yaptık. Hürkuş'umuzu yaptık. Genel maksat helikopterlerimizi yaptık, yerli, milli motorumuzla yaptık. TCG Anadolu, on binlerce İstanbullu gezmek için sırada bekliyor. Öyle bir gemi ki savaş gemisi, uçak gemisi, SİHA gemisi, İHA gemisi, içinde her şey ama her şey var. Bugün tank işi önemli bir iştir. Yıllardan beri biz bunu yapmak istedik. İlk önce motorunu kestiler, 'Vermeyiz.' dediler. Birtakım parçalarını kestiler, 'Vermeyiz.' dediler. Şimdi yerli ve milli -Allah'a hamdolsun- tankımızı yapıyoruz." (AA)