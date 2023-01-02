Soylu: Akşener her girdiği oluşumu dağıtır

Sabah yazarı Şebnem Bursalı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir röportaj gerçekleştirdi.

Soylu röportajda İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Altılı Masa' içindeki pozisyonu için "Çizdiği siyasi çerçeve içerisinde Akşener'in girdiği her yerde güvensizlik oluşturduğu aşikârdır. Ben merkezli ve dağıtıcı bir rolü olduğu da aşikârdır. Vefadan yoksun olduğu da aşikârdır. Siyaseti hakkaniyetle izleyen herkes, bunu açıkça görür. Haliyle Aziz milletimiz de bunları görüyor, biliyor, yaşanmışlıkları var ve bu anlamda doğru bir feraseti var. Geri kalanı 6'lı masanın sorunudur" dedi.

"2022 yılında 48 bin 165'i denizlerde olmak üzere toplam 278 bin 313 düzensiz göçmen yakalandı" diyen Soylu "8 bin 788 organizatör gözaltına alındı. Bugüne kadar ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 538 bin 654. Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 543 bin 837, 2018'den bugüne kadar 1 milyon 928 bin 947 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi. 2018'den bu yana 1 milyon 286 bin 276 düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerini kullandı.