Soylu AKP içine mi gönderme yapıyor: İşte Angelina Jolie ile fotoğraf çektirenler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz hafta “Angelina Jolie fotoğrafı ile göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar” demişti. Daha önce de “Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece ‘mış gibi yapıyor’ olmadık” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Barış Terkoğlu bugün Cumhuriyet'teki köşesinde Jolie'nin AKP ile olan geçmişini hatırlattı. Angelina Jolie'nin AKP'nin ABD ile işbirliği halinde Suriye'deki emperyalist müdahalenin parçası 2011 yılında Türkiye'de de devletin en üst makamlarınca kabul edildiğini, o zaman Başbakan olan Erdoğan, Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül ile de bir araya geldiğini ve bolca övgü aldığını hatırlatan Terkoğlu, Soylu'nun bu geçmişi hatırlayarak bir yerlere mesaj mı verdiği sorusunu ortaya attı.

Terkoğlu'nun yazısı şu şekilde:

***

Soylu unutmuş olabilir mi? Belki de farkında. Çünkü Jolie ile fotoğraf çektirenler AKP’liler. Hatta bizzat Erdoğan’ın kendisi.

Hollywood yıldızı Jolie, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi’ydi. Bu nedenle göçmenler konusunda sık sık vitrine çıkıyordu. İlk kez 17 Haziran 2011’de Hatay’a geldi. Çadır kentleri ziyaret etti. Göç meselesi o günlerde başlangıç seviyesindeydi. Jolie’nin ziyaretleri sürdü. Bir yıl sonra, 13 Eylül 2012’de bu kez Gaziantep’e geldi. Ardından 19 Haziran 2015’te Mardin’de görüldü.

Jolie’nin her ziyaretinde göçmen sayısı kat be kat artıyor, on binlerden milyonlara çıkıyordu. O da göçmenlerin Avrupa’ya gitmesine engel olan Türkiye’nin “fedakârlıklarını” övdükçe övüyordu!

O günlerde Soylu, İçişleri Bakanı değildi. Ama partisi iktidardaydı. Yol arkadaşları yönetimdeydi. Erdoğan önce başbakan, sonra cumhurbaşkanıydı. Soylu’nun göndermesinde hedef aldığı gibi, Jolie’yi karşılayan, ağırlayan ve fotoğraf çektiren devlet erkânının arasında o da vardı.

2012 yılındaki ziyaretini, Milliyet gazetesi şöyle aktarmış:

“Angelina Jolie, Ankara’da İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüştü. Abdullah Gül, Angelina Jolie’yi, ‘İnsanlık için ilham kaynağısınız’ diyerek övdü.”

2015 ziyaretinde ise Erdoğan cumhurbaşkanıydı. Erdoğan ve Jolie, Mardin’de buluştu. Yine fotoğraflar çekildi. Hükümet medyasında Erdoğan ile Jolie’nin bayramı vardı.

Öyle ki...

Jolie ile Erdoğan’ın çektirdiği fotoğraf başka açılardan da olay oldu. Jolie, Erdoğan’ın gözlerinin içine bakarken Erdoğan da ona gülümsüyordu. İktidar gururluydu. Medya, ilahiyatçı diye tanıtılan Zeynep Belgeli’nin fotoğrafa yaptığı yorum üzerinden buluşmayı haberleştirdi:

“Bak bak kadına, yiyecek gibi bakıyor. Nedir bu ecnebi kadınlardan çektiğimiz. Reis’i gören bayılıyor.” (Posta, 20 Haziran 2015)

...

Partisine mi gönderme yapıyor, içerde birilerine mi mesaj veriyor bilinmez. Soylu’nun hedefindeki “Jolie ile fotoğraf çektirenler” iktidarın içinden çıktı. Erdoğan’dan Fuat Oktay’a, Gül’den Atalay’a... AKP iktidarı değişik zamanlarda hep Jolie ile fotoğraf çektirdi. Jolie, AKP’nin Batı ile Esad’ı devirme hayalinin vitriniydi. Aradaki köprüler yıkılıp mesele içinden çıkılmaz hale gelince, Jolie de ortalıkta görünmez oldu.

Üstelik, AKP’nin Jolie sevdası aslında çok da eskiye dayanıyor. Sabah gazetesi, 5 Ocak 2006’daki haberinde eski muhabbeti şöyle anlatıyor:

“Angelina Jolie, ‘Medeniyetler İttifakında Kadının Rolü’ konulu konferansa davet edildi. Gelirse Emine Erdoğan’la yemekte buluşacak.”

Filmi sonuna kadar izledi mi? Yoksa afişteki resme bakıp mı karar verdi? Soylu, Angelina Jolie’nin Suriye filmine iyi bakarsa, tanıdık çok oyuncu görecek!