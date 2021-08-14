Soylu: Afet sonrası vatandaşımıza, milletimize en ufak bir mahcubiyet yaşamadık

İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt’taki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve yönetiminde afet sonrası vatandaşımıza ve milletimize karşı en ufak bir mahçubiyet yaşamadı.

Tekrar söylüyorum, kimse "Nerede bu devlet" demedi, devlet bütün unsurlarıyla kurumlarıyla tablo ne kadar ağır olursa olsun bunu telafi etmek için var gücüyle herhangi bir mesai kavramı farketmeksizin çaba gösteriyor.

Biz burada insanların yaralarını sarmak için çaba sarfederken "ben nasıl bir dedikodu oluşturayım, bunu nasıl bir siyaset malzemesi yapayım, düşüncesinde olan var. Biz işimize bakıyoruz, konsantrasyonumuzu cevap vermeye sevk edersek işimizden alı konacağız diye bir endişe var.

Doğru bilgilendirmezsek biz bedelini ödemeye hazırız, biz çünkü sorumluluk mevkiindeki insanlarız. Ama siyaset yapan insanlar, zaten tencere elinde arkasını çalmak isteyenler, Batı'dakiler, medyadakiler, sosyal medyadakiler, bunlar durmuyorlar.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi. Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9 Bartın'da 1 kaybımız var.

Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 kayıp ihbarı var.

Şu ana kadar miktarını söylemek isterim, 47 milyon 600 bin lira yardım yapıldı vatandaşlarımıza, 60 milyon da taahüt var.

Biz devlet olarak yaraları sarıyoruz. Ama vatandaşlarımız da gönüllü bir şekilde katkı koymak istiyor. Dediler ki bize bir hesap açın, biz burada yardım etmek istiyoruz.

Yardım ve bağış kampanyasını da istismar etmek istiyorlar. Dikkat ederseniz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan tüm çalışmalarda bir elden bunu yürütmeye çalışıyoruz.

Bizi eleştirenler veya tezvirat oluşturmaya çalışanlar bir Almanya'daki son duruma baksınlar.

Evini tahliye ettiğimiz vatandaşlara evinde hasar olsun olmasın 3 bin lira vereceğiz.

Herkes elinden gelen yardımı yapıyor. Yok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni sokmadılar", şunu söylemek istiyoruz, ne olursunuz biz böyle bir ayrım yapmıyoruz. Herkes bu duyguyu yaşamıyor, burada yardım etmenin sorumluluğunu yaşamıyorlar, böyle bir sorumluluk içerisinde değiller. Hepimize maddi olarak bakıyor, meta olarak bakıyorlar.

Nasıl ekonomik olarak bizi sıkıştırmak isteyenler Türkiye'nin üzerinde bir oyun kurgulamaya çalışmışsa, altını çiziyorum, Batı'nın istihbarat yapıları ciddi bir provokasyon içindedir.

(Cemevi saldırısı) Bu saldırıların faillerinden bugüne kadar ya ikisi ya üçü bulunmamıştır. Türkiye'de bir Sünni-Alevi meselesi var mı? Olduğunu söyleyen çarpılır.

Sizce bu saldırganların Sünni olması, Alevi olması önemli mi? Bence değil. Biz bunu daha önce de yaşadık. Türkiye'yi dışarıdan tahrik etmek isteyenler bunları yaptırıyorlar.

Kim yapıyorsa cezasını çekmelidir, bu hem ahlaksızlıktır, hem kanun önünde suçtur. Mesela bugünküler, yapanlar alevi, biz aynısını Tunceli'de de yaşadık. "Niye yaptın?" dediğimizde, "Evine niye çarpı attın?" dediğimizde "Ben Almanya'ya gitmek istiyorum bunun için yaptım" diyor. Bir Sünni gelip böyle bir şey de yapabilir, biz onun da cezasını vermek zorundayız.

Allahınızı severseniz, biz Türküz, Müslümanız. Etnik köken üzerinden bir katliamı başka bir noktaya çekmek bize yakışır mı. İçinizde belki de en çok İdlib'e, Afrine giden benim.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sözlerinden öne çıkanlarsa şöyle: