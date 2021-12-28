SÖYLEŞİ | Roboski Katliamı'nın yıldönümü: Bir tane bile sorumlu yargılanmadı

Tarihe Roboski Katliamı olarak geçen 28 Aralık 2011 tarihli TSK operasyonunda F-16'ların bombardımanı sonucu 34 sivil hayatını kaybetmişti.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ölenlerin 'PKK'nın kullandığı yolu' kullandıkları gerekçesiyle operasyon yapıldığı duyurulmuştu.

Operasyon kararının nasıl alındığı uzun süre tartışma konusu oldu.

Birkaç gün sonra dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından yapılan açıklamada herhangi bir resmi özür beklenmesinin yanlış olduğu, öldürülen sivillerin ailelerine tazminat ödeneceği belirtildi. Aileler tazminatları kabul etmedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, konuyla ilgili hazırladığı raporda olayda kasıt olmadığını öne sürdü.

Katliamın yıldönümünde, olayda yakınlarını da kaybeden HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'yle konuştuk.

Roboski Katliamı’na ilişkin ailelerin adalet talebine karşın katillerin halen yargılanmadığını dile getiren Ferhat Encü, kendilerinin sanık pozisyonuna oturtulduğunu söyledi.

Aradan geçen 10 yılda neler yaşandı?

‘‘Büyük bir adalet mücadelesi verildi. Bu adalet mücadelesinden dolayı insanların hakkında birçok dava açıldı. Bu davalar halen devam etmektedir. Katillerin yargılanması için aileler bir bütün olarak adalet mücadelesini sürdürmeye çalıştı. Sesini ve çığlıklarını yükseltti. Sadece Türkiye kamuoyuna değil dünya kamuoyuna çığlıklarını yükseltmeye çalıştı. TBMM'deki birçok parti, sivil toplum örgütleri, insan hakları savunucuları, hukukçularla sayısız buluşma ve görüşmeler gerçekleşti. Avrupa Parlamentosu’nda bu adalet mücadelesinin duyurulması bu katliamı gerçekleştiren hem siyasi hem askeri yetkililerin cezalandırılması için yoğun bir hukuk mücadelesi gerçekleştirdik.

‘Katliamı gerçekleştirenlerin bir tanesi yargılanmadı’

‘‘Uludere’den başlayan hukuk mücadelesi sonrasında Diyarbakır yetkili savcısı, ardından askeri mahkeme, AYM ve AİHM’e taşıdık. Tüm bu çabalarımız karşısında bir bütün olarak cezasızlık politikası ile karşı karşıya kaldık. Bu katliamı gerçekleştirenler bir tanesi yargılanmadı. Sanık pozisyonunu bırakın şüpheli pozisyonuna bile getirilmedi.

‘‘Ortada hayatını yitiren 34 insan var. Öldürülmüş, parçalanmış, traktör römorklarının üstünde taşınan, ailelerin kendi elleri ile yakınlarının parçalarını topladığı bir katliam. Maalesef ‘‘Bu katliamı gerçekleştiren kimdir?’’ , ‘‘Emri veren kimdir?’’ sorularımıza karşı kamuoyuna sanki muamma, gizli bir durum varmış gibi bir tavır içine girdiler. Coğrafyada yaşanan diğer katliam gibi bunun da üstünü örtmeye çalışıyorlar. Siyasallaşmış yargı ve bu yönetim biçimine rağmen adalet mücadelemiz devam ediyor.’’

‘Eksik evrak gerekçesiyle başvurumuzu reddettiler’

Daha önce aileler sırasıyla AYM ve AİHM'e başvuru yapmıştı. AİHM'in aldığı kararla "hukuk yolları tükenmişti". Roboski davasında son durum nedir?

AYM’ye bireysel başvuru hakkımızı kullanarak başvurmuştuk. Fakat tamamen siyasi saiklerle başvurumuzu reddettiler, ‘‘eksik evraklar’’ olduğunu söylediler. Fakat eksik evrakların sayısı 4-5 tane idi. Buna rağmen başvuru yapan diğer ailelerin taleplerini görmezden geldiler. AİHM de hukukla bağdaşmayan bir karar aldı. Dosyanın canlanması için tekrar başvuru yaptık. Geçen Şubat ayında tekrar AYM’ye başvurduk. Aynı zamanda BM İnsan Hakları Komisyonu’na başvurduk.

'Sindirmeye çalışıyorlar'

Roboski'den sonra siz de tutuklandınız, milletvekilliğiniz düşürüldü. Ayrıca Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin ailelere de birçok defa soruşturma ve dava açıldı. Son gelinen noktada sizlere açılan davalar ne durumda?

Ben sayısız defa göz altına alındım. Hakkımda birçok soruşturma açıldı. Sadece benim değil hukuk mücadelesi veren, herkes hakkında soruşturma açıldı. Bu durumla birlikte bizler soruşturmanın sanığı haline getirildik. Gerçekleri söylemenin bu coğrafyada bir bedeli var. Bu bedeli biz ödüyoruz. Şu an netleşen bir hapis cezası yok fakat sindirme aracı olarak kullanıyorlar.

‘Katliamı görmezden geldiler, manipüle ettiler’

Katliamdan sonra ana akım medya olayı ilk başta iddia olarak dile getirmişti. Sonrasında yoksul köylüler için zorunluluk olan "kaçakçılık" meselesini allayıp pullayarak buradan çok para kazanıldığını yazdılar. Siz ana akım medyanın bu tavrı konusunda ne düşünüyorsunuz?

Bu katliamı gerçekleştirenler egemenler olduğundan, egemenlerin medyası bu katliamı görmezden geldiği gibi manipüle etmeye çalıştı. Bizim açımızdan şaşılacak bir durum yok. Tarih kendini tekerrür etti.

Orada insanlar büyük paralar kazanmıyordu. Hatta çoğu zaman emeklerinin karşılığını almıyorlardı. Kendi açılarından yaşam mücadelesi ve ekonomik bir mücadele veriyorlardı.

Yakalanma ve mallarına el koyma riski vardı. Üzerlerine bomba atılma gibi bir riskleri yoktu. Kendi akrabaları ile ilişkileri maalesef kaçakçılık olarak adlandırıldı.

Katliamı gerçekleştiren anlayış bugün de kendini bu coğrafyada hakim kılmaya çalışıyor. Bu katliam toplumun bir kesiminde infial yarattı. Toplumda çıkacak infiali yok etmek için onlar kaçakçı, PKK’li idi diyerek toplumda çıkacak refleksleri en aza indirmeye çalıştılar.

‘O zaman Fethullahçıları da yargılayın’

Berat Albayrak, katıldığı bir televizyon programında olayda Fethullah Gülen yapılanmasının izleri olduğunu söyleyerek "Uludere konusunun tekrar inceleneceğini düşünüyorum" demişti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Bu konuşmaya tanık olduk. Konuşmanın ardından biz dosyanın tekrar açılması için bunu delil olarak sunduk.Tekrar dosyanın açılmasını bekliyoruz. Berat Albayrak böyle bir söylem gerçekleştiriyor ise gereğini yapsın. Kendisi bu ülkenin bakanı idi. Bu ülkenin savcıları ve hakimleri görevini yapsın. Kalkıp Fethullahçılar yaptı diyor. O zaman onları da yargılayın diyoruz.