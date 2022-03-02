SÖYLEŞİ | NATO imaj tazeleme fırsatı bulmuşken: Kanlı örgütü tekrar hatırlamak

Son dönemde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Türkiye'de ve dünyada NATO övgüsü için yeniden fırsat haline getirildi.

AKP'den CHP'ye birçok parti NATO'ya bağlılık açıklamaları yaparken, söz konusu örgüt hem Türkiye'de hem de dünyada örgütlediği birçok terör saldırısı ve kanlı savaşla anılıyor.

Putin saldırısını NATO övgüsünün fırsatı olarak görüldüğü sıralarda NATO'nun ne olduğunu hatırlatmak daha gerekli hale gelmiş görünüyor.

Türkiye'nin Yunanistan'la birlikte NATO'ya katılmasının yıldönümü olan 18 Şubat'ta soL'da konunun farklı boyutlarını ele alan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci-yazar Alper Birdal, akademisyen-yazar Fatih Yaşlı'yla yapılan üç söyleşi yer almıştı. Bu söyleşileri tekrar okurların dikkatine sunuyoruz: