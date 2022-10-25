SÖYLEŞİ | 'Kürtaj haklarına saldırı ABD işçi sınıfına yönelik saldırıların kesin bir parçasıdır'

ABD Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi’nin (PSL) kadın çalışmalarında sorumluluk sahibi olan Nathalie Hrizi ile ABD Yüksek Yargısı'nın kürtaj hakkını ortadan kaldırma kararına ve ABD'li kadınların kürtaj hakkı için sürdürdüğü mücadeleye ilişkin bir söyleşi gerçekleştirdik.

Hrizi aynı zamanda partinin “Zincirleri Kırmak – Kadınların Kurtuluşu için Sosyalist Bir Bakış (Breaking the Chains: A Socialist Perspective on Women’s Liberation)” dergisinin de editörü olarak görev yapıyor.

İlk olarak ABD Yüksek Yargı’nın Roe v Wade kararını geri almasıyla sarsılmış gibi görünüyor. Bu geri alma kararının ve “tetik yasalarının” ne anlama geldiğini okurlarımıza anlatabilir misiniz?

Dobb kararı, 1973 Roe v Wade’den beri federal güvence altında bulunan kürtaj hakkını geri alıyor. Kürtaja erişim toplumda yaygın destek gören bir haktı ve yüksek yargının bu hakkı yok etme kararı yoksul ve emekçi kesimlere dönük topyekun bir saldırıyı ifade ediyor.

Kararın ardından süregelen bu iki ayda, her üç kadından biri yaşadıkları eyalette kürtaj hakkından mahrum bırakılmış durumda. Roe v Wade sonrası ABD’nin ilk haftasında, Temmuz ayında, 10 yaşında bir kız çocuğu Ohio’nun 6 haftadan sonra kürtajı yasaklayan yasalar yüzünden Ohio’dan Indiana’ya gitmek zorunda kaldı. Tecavüzü bir istisna olarak kabul etmeyen bu yasak, Roe’nun kaybedilmesinin hemen ardından yürürlüğe girdi.

Bütün ülkede yalnızca 12 eyalette kürtaj hakkı korunmakta. Kürtajı yasaklayan eyaletlerde sağlık hizmetleri yalnızca cinsel sağlık alanında değil, kanser ve kronik hastalıkların tedavisinde de kısıtlanıyor. Kürtajın tamamen yasaklandığı eyaletlerde ağır suçlamalarla karşılaşmaktan korkan sağlık çalışanları sıklıkla bir cenine zarar vereceği ya da potansiyel olarak bir kürtaja yol açabileceği düşünülebilen ilaçları yazmaktan, tedavi işlemlerini gerçekleştirmekten imtina ediyorlar. Başka bir deyişle, bu cinsel sağlık ve kadının bedensel özerkliğine dönük topyekun bir saldırı.

'Demokrat Parti ikiyüzlü siyaset yapıyor'

Editörü olduğunuz Breaking The Chains dergisinde sıklıkla ABD’de Demokrat Parti’nin kürtaj haklarını siyasi pazarlık kozu olarak kullandığını ifade ediyorsunuz, bu konuyu okurlarımıza biraz açabilir misiniz? Bugün Demokrat Parti’nin kürtaj mücadelesindeki tutumunu nasıl görüyorsunuz?

İçinde bulunduğumuz krizin boyutlarını abartıyor görünmek mümkün değil. Buna karşılık, Demokrat Parti’nin kendi kontrollerinde olan federal kurumlarda ve askeri hastanelerde kürtaj hizmeti sunmak gibi sağlam bir acil eylemden söz etmek mümkün değil. Bunun yerine kürtaj hakkına yapılan saldırıları kullanarak önümüzdeki Kasım seçimlerinde oylarını arttırmayı umuyorlar, bu kararlarının ve beceriksizliklerinin kaç yaşamı yok edeceğini umursamıyorlar.

Demokrat Parti defalarca kürtaj hakkının parti platformunun temel değerlerinden biri olmadığını belirtti. Ancak Demokrat Parti liderliği kürtaj hakkının halkın geniş kesimlerince desteklendiğinin ve tüm ülkede milyonlarca kadının parti liderliğinden kürtaj hakkını savunmasını beklediğinin farkında.

2018 yılında Demokrat Parti liderlerinden Nancy Pelocy, daha önceki açıklamalarına benzer bir biçimde “Herkesin [kürtaj hakkını savunan tarafta] olmak zorunda olmadığını söylediğim için biraz tepki alıyorum… Turnusol testi uygulamayacağımızı belirtmekle birlikte, bir kadının seçme hakkını korumak bizim için çok yüksek bir öncelik” dedi. Bu tutum şu şekilde gerçekliğe kavuştu: Demokrat Parti kürtaj haklarını bir turnusol testi olarak kabul etmeye istekli değil, ancak kürtaj hakkını neredeyse tamamen destekleyen bir tabana tutunmaya çalışmak için meseleye yeterince sözde hizmet veriyor. Kürtaj hakkını savunmanın kendileri için uygun ve faydalı olduğunu düşündükleri seçim kampanyalarında bu hakkı destekler. Aksi durumda ise, kürtaj hakkını savunan Jessica Cisneros’a karşı meclisteki tek kürtaj karşıtı Henry Cuéllar’ı Mayıs ayı seçimlerinde, hem de Teksas eyaletinde, desteklediğinde olduğu gibi, desteklemez. Bunun üzerinde bir dakika için düşünün; şu anda kürtaj hakları kelimenin tam anlamıyla kesilip atılmak üzere, Nancy Pelosi Meclis'teki son kürtaj karşıtı demokrat için kampanyaya çıktı. Bu inanılmaz bir ikiyüzlülük!

Dobbs kararından önce, Demokrat Parti başkanlığı ve her iki mecliste de çoğunluğu elinde tutuyordu, ancak kürtajı bir hak haline getiren federal yasayı -Kadın Sağlığını Koruma Yasasını- meclislerden geçirmeyi reddettiler. Dobbs kararının ardından, iktidardaki Demokratlar, kadınların kürtaj hakkını garanti altına almak ve kürtaj erişimini federal olarak artırmak için bir dizi adım atmaları yönündeki popüler taleplere rağmen hiçbir şey yapmadı. Kürtaj hakkı, mevcut seçim döngüsünde siyasi bir pazarlık kozu haline geldi.

'Ailelerin onurlu şekilde yaşamasının tek yolu sosyalizm'

Breaking the Chains’de yayınlanan bir makalenizde, kürtaj hakkını savunmanın ötesine geçebilen bir üreme adaleti hareketine ihtiyaç olduğunu belirtmiştiniz, bu konuyu biraz açar mısınız?

Kürtaj, sağlık hizmetlerinin sadece bir parçası. Ve sağlık hizmeti üreme adaletinin sadece bir parçası. Üreme Adaleti, tüm insanların istedikleri aileleri temel hakları olan kaynaklar ve saygı ile yaratma yeteneğine sahip olmalarıyla ilgilidir. Bu sağlık, barınma, eğitim, yaşanabilir ücretler, temiz su, temiz enerji, gıda vb. Demek.

Ve Breaking the Chains’de biz üreme adaletinin ancak toplumda gücü elinde bulunduranların değiştirilmesiyle, sosyalizmle elde edilebileceğine inanıyoruz. Kapitalizm, kârları insanlarla ve doğa ile karşı getirir ve en zenginlerin kısa vadeli çıkarlarını her şeyin üstünde tutar.

Sosyalizm için mücadele, tüm ihtiyaçlarımızın karşılanması, kolektif olarak yarattığımız kaynaklara ve zenginliklere sahip olmamız, bu kaynakları bizim için önemli olan şeylere, gerçekten ihtiyacımız olan şeylere aktarmamız için verilen bir mücadeledir. Ailelerimizin onurlu bir şekilde yaşamasının tek yolu sosyalizmdir.

'Demokratik haklarımız için kitle hareketini inşa etmekte kararlıyız'

Kürtaj hakları mücadelesinde Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'nin rolünü okuyucularımızla paylaşır mısınız? Bu mücadelede sonraki adımlar ne olacak?

Yüksek Yargı’nın Roe v Wade kararını geri alma niyetini belirten belge geçtiğimiz baharda sızdırıldığında, hemen ülke çapında acil durum gösterileri çağrısında bulunduk. Çoğunluğu genç kadınlardan oluşan on binlerce insan, kürtaj hakkının korunmasını talep etmek için sokaklara döküldü. Bu eylemlerdeki temel talep, tarihsel olarak insanların çoğunluğunun çıkarlarına karşı hareket eden, köleliği ve ayrımcılığı yücelten, demokratik olmayan bir kurum olarak görülen Yüksek Yargıyı ortadan kaldırmaktı. Yüksek Yargı’nın insanlara fayda sağlayan her kararı, militan ve kitlesel mücadelenin bir sonucu olarak kazanılabilmiştir. Dobbs kararı açıklandığında, bir kadının seçme hakkını savunan ve yüksek yargıyı gerici, halk karşıtı bir kurum olarak tarif eden alan kitlesel gösterilere çağrıcılığını yaptık ve diğer eylemlere katıldık. Bu eylemlerde Biden yönetimine kürtaj haklarını korumak için derhal harekete geçme çağrısı da yapıldı - Demokratların kararlı bir biçimde karşısında durduğu bu çağrılar Demokrat Parti'nin siyasi iflaslarını ortaya çıkardı.

Kansas'ta yoldaşlarımız, kürtaj haklarını korumak için büyük bir koalisyonun parçası oldu ve Ağustos ayı başında kürtaj haklarının sınırlandırılması için yapılan referandumda hayır oyu verilmesi çağrıcılığında bulundu. Kansaslı seçmenler, karar halkın elinde olduğunda, kürtaj haklarının bir öncelik olduğunu, ancak ABD devletinin yasal ve adli kurumlarının halkın görüşünü önemsizleştirmeye ve kürtaj haklarını yok etmeye devam ettiğini açıkça ortaya koydu. Benzer şekilde kürtaj haklarını savunmak ve Teksas'tan Alabama'ya kürtaj haklarının sınırlandırıldığı veya hiç olmadığı diğer eyaletlerde kadın haklarını savunmak için çalışmalar yaptık. New York'ta, Schumer ve Biden'a “filibuster” uygulamasını sona erdirmeleri, kürtaj haklarını geri getirmeleri ve kürtaj hizmeti sağlamak için federal tesisleri kullanmak üzere acil eylemde bulunmaları talepleriyle bir kampanya hazırlıyoruz. Benzer şekilde, Kaliforniya'da da yaklaşan Kasım seçimlerinde kürtaj haklarına yasal güvence sağlamak için bir kampanya hazırlanıyor.

Basılı, işitsel ve görsel materyaller aracılığıyla, kürtaj haklarına saldırının temel demokratik haklara yönelik daha büyük bir saldırının bir parçası ve ABD işçi sınıfına yönelik saldırıların devamını olduğunun net bir analizini yaptık. Bu mücadele, emperyalist, kapitalist egemen sınıf ile ABD işçi sınıfı arasındaki genişleyen çatışmanın kesin bir parçasıdır. Önümüzdeki çatışma temel demokratik haklar etrafında gerçekleşecek. Dobbs kararıyla egemen sınıflar, kadınların 50 yılı aşkın süredir elinde tuttuğu bir hakkı ellerinden aldı. Şimdi gözlerini oy haklarına ve daha fazlasına diktiler. Ülkedeki demokratik hakları geri alma girişimleriyle mücadele etmek için gerekli kitle hareketini inşa etmekte kararlıyız.