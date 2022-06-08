SÖYLEŞİ | Doğa Koleji’nde yeni bir kriz mi: Öğretmenler anlatıyor

2019 yılında maaş krizi ile gündeme gelen Doğa Koleji, velilerin eylemleri ve aylarca maaş alamayan öğretmenlerin 3 gün süren boykotunun ardından apar topar İTÜ bünyesine geçirilmişti. Geçtiğimiz aylarda da İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi arasında bir protokol imzalanarak Can Holding bünyesine dâhil edildiği duyurulmuştu. Bir köşe yazısına da yansıyan yolsuzluk iddiaları üzerine Doğa Kolejinde çalışmakta olan ve öncesinde tazminatsız olarak işten çıkarılmış iki öğretmenle konuştuk.

Hâlihazırda çalışmakta olan arkadaşımızla başlayalım. Doğa Koleji uzunca bir süre maaş ödememesi ile kamuoyunun gündemindeydi. Ardından birkaç kez el değiştirdi. Siz bu süreçlerde de Doğa’da mı çalışıyordunuz?

Bu yıl Doğa’da 5. Yılımı tamamlıyorum. Kısa bir süre gibi geliyor söylerken ancak bu 5 yılda yaşadığımız ya da maruz kaldığımız çokça şey var.

'Ücretlerimiz kamuda çalışan öğretmenlerin maaşının gerisine düştü'

Özel okullarda çalışan öğretmenlerin düşük ücretler aldığı zaman zaman basına yansıyor. Son dönemde asgari ücretteki artışla beraber bu ücretin dahi altında kalan, aylık ücreti asgariye tamamlansa bile elden geri istenen özel eğitim kurumları olduğunu biliyoruz. Doğa Koleji’nde sizler ne kadar maaş alıyorsunuz?

Ben Doğa’da ilk işe başladığımda kamuda çalışan öğretmenlerle aşağı yukarı aynı maaşı alıyordum. Tabi kampüsler ve branşlar arasında ücretsel farklılıklar var. Kimi branşlarda ücretler daha yüksekken aynı işi yapan bir başka branştaki öğretmenler daha az alıyor. Bugün geldiğimiz noktada ücretlerimiz kamuda çalışan öğretmenlerin maaşının gerisine düşmüş durumda. Sanıyorum şu an maaşlar 6 ila 7 bin arasında değişiyor.

'Ortalaması yüzde 10 olan zamlar teklif edildi'

Eğitim-öğretim yılının sonuna doğru yaklaşırken birçok öğretmenin gözü kulağı önümüzdeki yıl için yapılacak sözleşmeler ve bu sözleşmelerdeki zam oranında. Doğa Koleji önümüzdeki yıl için öğretmenlerine ne kadar zam teklif etti?

Mayıs ayı enflasyon oranı TÜİK verilerine göre bile yüzde 73’ü bulmuşken, Temmuz’da asgari ücrete bir zam konuşuluyorken Doğa Koleji bu yıl biz öğretmenlerine şaka yapar gibi ortalaması yüzde 10 olan zamlar teklif etti. Maaşlarımızda ortalama 500-600 lira artış demek bu. Tabi bu zamlar da hemen bugünden geçerli değil. Eylül ayında alacağımız maaşlara yansıyacak. Ekonominin çalışan kesim üzerinde yükü artarken Doğa Koleji öğretmenleri olarak geç yapılan sözleşmelerinden dolayı bu zamları kabul etmeye bir anlamda mecbur bırakıldık..

'Çocuğunuzu Doğa’da okutmak için neredeyse bir servet ödemeniz gerekiyor'

Özel okullarda okula kayıt ücretleri okulların kendisi tarafından belirleniyor. Halihazırda çok yüksek olan kayıt ücretleri MEB’in de gündemine girmiş, Bakan Özer 'Müdahale ediyoruz' demişti. Doğa Koleji’nde okul kayıt ücretlerine ne kadar zam yaptılar önümüzdeki sene için?

2021 yılının ÜFE – TÜFE oranlarının ortalamasının 5 puan üzerinde zam yapılması gerekiyor normalde – ki bu da yüzde 36 civarında bir oran oluyor. Bu yıl Doğa’da kayıtlar yüzde 39-40 zamlı olarak yapılıyor. KDV ile birlikte 100 binleri bulan kayıt ücretleri var. Çocuğunuzu Doğa’da okutmak için neredeyse bir servet ödemeniz gerekiyor.

'Kayıtlarda oranlarında afaki bir düşüş yok'

Doğa Koleji’nin öğrenci kayıt ücretlerine bu oranda zam yaparken öğretmenlere düşük zam teklif etmesinin sebebi nedir? Kayıtlarda bir azalma mı var?

Özel okullarda erken kayıt dönemi yeni tamamlandı ve benim çalıştığım kampüs erken kayıt dönemini yüzde 80'lerde tamamladı. Kalan kısımda ya başka kampüs/ okula geçecekler ya da ekonomik sebeplerle geç kayıt olanlar. Yani öyle kayıt oranlarında afaki bir düşüş yok

'Davalarını kazananlar tazminatlarını alamıyor'

Doğa Koleji’nin devir sürecinde kurumun 1,4 milyon TL civarında bir borç yükü vardı ve bu borçları ile devredildi. Bu borçlar ödendi mi? Geçmişten kalan borçlar kurumun maaş zammı politikasını etkiliyor olabilir mi?

Sanmıyorum. İTÜ’ye devrin hemen ardından pandemi patlak verdi ve pandemi süreci boyunca personel maaşlarında kısa çalışma ödeneğinden yararlanıldı. Fiili olarak okullarda bulunulmadığı için kampüs giderleri vs. de bir hayli azaldı. Sırf bu sebeplerle bile borcun azalması gerekiyordu. Ama duyumlarımıza göre borçlar azalmamış, artmış. Şunu da biliyoruz Doğa’dan haklı sebeplerle ayrılıp dava açan öğretmen arkadaşımız davalarını kazanmış olmalarına rağmen tazminatlarını alamıyorlar. Yeni yönetim eski yönetimlerin borçlarını ödememek de ısrarcı. Hiçbir yere ödeme yapılmadan var olan borcun katlanması düşündürücü. Önümüzdeki süreçte benzer bir maaş krizi ile karşı karşıya kalabiliriz.

'Yarım, eksik derken maaşımızın hiç ödenmediği aylar bile oldu'

Teşekkür ederiz. Şimdi de Doğa Koleji’nde tazminatsız bir şekilde işten çıkarılıp sonrasında dava açan Mustafa öğretmene soralım. Bize süreci anlatır mısınız en baştan? Doğa Koleji'nde kaç yıl çalıştınız? Nasıl bir çalışma ortamı vardı?

Doğa Koleji’nde iki yıl çalıştım, 2017-2019 yılları arasında. Başlarda çok sorun yaşamıyordum aslında, her şey normaldi. Normal derken tabii ki çok çalışıyorduk ve bu çalışmanın karşılığı olmayan bir maaş alıyorduk. Devlet okulundaki öğretmenlerden düşük maaş örneğin, ama diğer özel okullarla karşılaştırınca ortalama denecek bir maaştı. Sonuçta özel okullardaki durumlar herkesin malumu, alışık olduğumuz şeyler olduğu için sorun olarak görünmüyordu bana.

İkinci yılımda sıkıntılar başladı. Ocak 2019 itibarıyla maaşları düzensiz ödemeye başladılar. Yarım, eksik derken hiç ödenmediği aylar da oldu. Öğretmenler olarak bu durumu sorgulamaya başladık tabii. Açıklama istedik, bize tatmin edici hiçbir açıklama yapılmadığı gibi, birlikte hareket eden, örgütlenen, tepki gösteren öğretmenler yönetim tarafından mimlendi. Öğretmenine açıklama yapmadan maaşını yatırmayan ve öğretmenlerin tepkilerini dert etmeyen patron ve yöneticilere tepkimizi kısa süreli derslere girmeyerek gösterdik. Tabii görmezden gelemediler bunu, beş dakika içerisinde genel müdür ve insan kaynakları müdürünü karşımızda bulduk. “Siz, iş bırakan öğretmenler misiniz?” diye soran genel müdüre bir öğretmen arkadaşın cevabını hiç unutamam. “Hayır, biz maaşları ödenmeyen eğitim emekçileriyiz!”

İş bırakma üzerine maaşlarınızı yatırdılar mı?

Evet, bir kısmını kısa sürede yatırdılar. Ama sorun çözülmedi tam anlamıyla. 31 Ağustos 2019’da işten çıkışım gerçekleşti çünkü sözleşmem yenilenmedi. Belirli süreli sözleşmelerde böyle bir durum söz konusu.

'Hakkını arayan öğretmenlerle çalışmak istemediler'

Sözleşmenizi yenilememe sebebini açıkladılar mı? Ne sebep gösterdiler size?

Az önce bahsettiğim durumlar üzerine hakkını arayan öğretmenlerle çalışmak istemediler. Bunu bu şekilde açıklamadılar, ama zaten bekliyordum bunu. Türkiye’nin her yerinde, ilan panolarına “Dünyayı İyi Yetişmiş Çocuklar Değiştirecek” afişleri asan Doğa Koleji aylarca maaşları yatmayan öğretmenleri kapıya koydu. Dünyayı değiştirecek olan bu iyi yetişmiş çocuklardan kasıtları; hakkını aramayan, biat eden, sorgulamayan çocuklar…

'Can Holding de öğretmenleri umursamıyor, yüzlerce çalışan mağdur'

Peki, dava süreci nasıl oldu?

İki yıllık kıdem tazminatım ve Ağustos maaşı alacağım için dava açtım. Dava devam ederken, 2020 yılında Doğa Koleji'nin İTÜ’ye satışı yapıldı biliyorsunuz. İTÜ dava açmayan öğretmenlere bir sene sonra hak ettiklerinin altında ödemeler yaptı. Dava açan öğretmenlerin davaları ise öğretmenler lehine sonuçlandı fakat İTÜ Vakfı nasıl emekçilere haklarını ödemediyse bu yıl okulu İTÜ’den satın alan 2021 yılının en çok kar eden ve Bilgi Üniversitesi’nin sahibi olan Can Holding de öğretmenleri umursamıyor. Yüzlerce çalışan mağdur..

'Kâr etmenin yollarından biri de öğretmenleri bedava çalıştırmak'

Sizin durumunuzda çok öğretmen var mı, sizce neden ödemiyorlar alacağınızı?

Birçok kişi tanıyorum benim gibi dava açmış olan. Neden ödemiyorlar konusuna gelince, tabii ki zarar ettikleri için değil. Birlikte hareket etmediğimiz zaman bizi asla umursamayacaklar, çeşitli bahanelerle yüzyılların kazanımı olan haklarımızı gasp edip kârlarına kâr katacaklar. Çünkü tek dertleri "nasıl iyi insan yetiştiririz" değil, "nasıl kâr ederiz" İki kere iki dört, kâr etmenin yollarından biri de öğretmenleri bedava çalıştırmak.

'Bir araya gelirsek yaşadığımız haksızlıklara çözüm bulabiliriz'

Peki, ne yapacaksınız bundan sonraki süreçte?

Hukuki süreç zaten devam ediyor, ben geri adım atmayı düşünmüyorum. Alacağımı mutlaka alacağım. Ama aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamamak için özel okul öğretmenleri olarak birbirimize ihtiyacımız var. Ben kendi durumumda olan arkadaşlarımla bir araya gelirsek yaşadığımız haksızlıklara çözüm bulabiliriz.