SÖYLEŞİ | 'Bakanlıktan destek alanların üçte ikisinin tiyatro vasfı şüpheli'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tiyatroları desteklemek adına bir destekleme paketi açıklamıştı. Destek paketine başvuran Moda Sahnesi’nin talebi reddedildi. Bakanlığın, tiyatrolara yeterince destek vermediğini, verdiği desteği de adaletli bir şekilde dağıtmadığını dile getiren tiyatro yönetmeni Kemal Aydoğan tiyatroların kapanma ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kemal Aydoğan’ın sorularımıza şu şekilde yanıt verdi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Moda Sahnesi’nin destek başvuru talebini reddetti. Yaşanan süreci anlatabilir misiniz?

Temmuz ayında destek dosyasını Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim ettik. Eylül’de destek alanları açıklayacaklarını biliyorduk. 2 Ekim’de destek alanların listesi açıklandı. Moda Sahnesi’nin adı orada yoktu. Bakanlıktan bir dilekçe ile bunu teyit ettik. Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca Moda Sahnesi’ne destek sağlanmadığını bildirdiler. 8. Maddenin hükümlerini tüm Türkiye’de yerine getiren birkaç özel tiyatrodan biri olabilir Moda Sahnesi.

'Desteği alanların çoğunun tiyatro kimliği kuşkulu'

Bakanlığın vermiş olduğu destek hangi koşullara göre, kime dağıtılıyor?

Bakanlığın destek dağıtırken kullandığı bir yönetmelik var, güya ona göre dağıtıyor. Ancak bu yönetmelik tiyatroların geçmişini, faaliyetlerini, fiziki varlığını vb. ölçebilen bir yönetmelik değil. Mesela 10 yıllık bir geçmişe sahip, bu sürede 25-30 oyun üretmiş, 10-25 arası çalışan istihdam eden, belli oranda vergi ödeyen, tiyatro salonu olan bir tiyatro ile adı sanı belli olmayan yeni kurulmuş bir şirket arasında bir fark gözetmiyor yönetmelik. Dağıtılan destekler de 2.000 ile 5.000 Euro arasında. Bu miktar 1 yıl tiyatro yapmak için veriliyor. Miktarın seviyesi buysa zaten o ülkede tiyatro yapılmıyordur. 400 küsur tiyatro bu düzeyde bir yardım aldı. Bu, desteği alanlarının üçte ikisinin tiyatro kimliğine sahip olduğundan kuşku duymamız gerektiği anlamına gelir.

Sizce bu tür desteklerin dağıtılmasında hakkaniyet var mı? Gerçekten tiyatrolar destekleniyor mu?

Hakkaniyet içermediği açık. Çünkü bir yöntem yok ortada. Desteği dağıtacak sanatsal akıl prematüre kalmış durumda, sanatsal gerçeği kavrayacak düzeyde değil o yüzden. Bu destek dağıtma biçimiyle nitelikli tiyatro yapmak imkânsız. Galiba şimdiki yönetimin de böyle bir isteği yok.

‘Gerekçeyi çerçeveletip tiyatronun duvarına asacağız’

Bugüne kadar Bakanlık’tan destek alıyor muydunuz? Size neden destek verilmediği net bir şekilde açıklandı mı?

Son iki yıl vergi, SGK borcumuz nedeniyle biz başvurmadık. Onun dışında destek almıştık. Bu yıl verilmeyişine dair bize bildirilen gerekçeyi bir robot yazmış gibiydi. Bomboş bir gerekçeydi. Çerçeveletip tiyatronun duvarına asacağız.

Pandemide sahneler zaten zor günler geçirdi. Bu durumun size etkisi nasıl olacak?

Tiyatrolar faaliyetlerini sürmekte zorlandılar pandemi süresince. Hem tiyatrolar hem de tiyatro çalışanları çok zor bir 19 ay geçirdiler. Bu sürede devlet sorunları çözen bir yaklaşım içinde olmadı. Bu meseleyi daha da zorlaştırdı.

‘Bu düşmanlık mı bilmiyorum ama nitelikli tiyatro kurulmak istenmiyor’

Tiyatroların genellikle ilerici ve seküler insanların bir arada vakit geçirdiği ortamlar olduğunu düşününce, burada bir düşmanlık seziyor musunuz?

Tiyatroların sahici, nitelikli olanlarının faaliyetlerini desteklemeyip bir tür popülist yaklaşımla tiyatro niteliğine haiz olan olmayanı bir çuvala doldurup birlikte değerlendirmek tüm çuvalı çürütmek içindir. Devletin nitelikli tiyatro faaliyeti üreten tiyatroları ayırmamasından anlamamız gereken bir şey olmalı elbette. Bu bir düşmanlık mı değil mi bilmiyorum ama nitelikli tiyatroyu kurmak istemiyor, bunun için adım atmıyor.

Umarım tiyatro için sahiden emek sarf eden tüm meslektaşlar üretimlerine devam ederler. Onları yollarından alıkoyacak engelleri zorlanmadan aşarlar.