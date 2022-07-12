Söylemez: Sedat Peker bu olayı da anlatır mı?

Birgün gazetesi yazarı Ayça Söylemez, taş ocaklarının sebep olduğu katliamı önlemek için mücadele veren Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin katledilmesine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Söylemez'in "Sedat Peker bu olayı da anlatır mı?" başlıklı yazısında,

Ailenin avukatı Tuncay Koç’un, “Mektubunda isim bile belirtmiş” dediği Necmi Bahçeci araştırılmadı. Mektuptaki hiçbir şey araştırılmadı: Banka hesapları, cep telefonları dökümleri, HTS kayıtları... Hatta Fatma Yamuç’un tişörtünde, öldürülen Aysin Büyüknohutçu’nun kanının çıkması bile.

Bu arada, cinayetten hemen sonra düzenlenen Finike Portakal Festivali’nin davetlisi tanıdık bir isimdi: Sedat Peker. Kendisi, festivalle ilgili videolarda, “Başkanın daveti üzerine geldik” açıklamasını yapıyor. Çiftin kızları, Emine Büyüknohutçu da soruyor haliyle “Tarımla ilgili bir festivalde Sedat Peker’in ne işi var” diye. Peker belki bunca video-tweet arasında bu konuyla ilgili de bilgi verir. Çünkü yargının, cinayeti aydınlatmak gibi bir çabasının olmadığı ortada.

Ne olmuştu?

Yazıda belirtilen söz konusu festival, ailenin mücadele ettiği taş ocakları sponsorluğunda düzenlenmişti.

Cinayetten 15 gün sonra düzenlenen festivale belediye başkanının davetiyle Sedat Peker katılmıştı.