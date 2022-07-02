Kasabanın sırrı: 2 cinayet, 1 'intihar'...

Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysin Büyüknohutçu çifti, Turunçova Mahallesi Asarönü Mevkii Kızılcık Yaylası'nda "Ali Babanın Çiftliği" olarak adlandırdıkları 2 katlı dağ evinde 2017'nin 9 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında katledilmiş olarak bulundu.

Cinayetleri işlediğini 'kabul' eden Elmalı Cezaevi'nde bir süre yattıktan sonra Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Ali Yamuç da tutuklu bulunduğu cezaevinde 20 Eylül 2017'de 'intihar' etmiş olarak bulundu.

Olay gecesine şahitlik edebilecek komşu Süleyman Dinç'e ilişkin ailesinin anlattığına göre Süleyman Dinç bölgedeki bir taş ocağının iftar davetine motorla giderken kamyon çarpıyor. Uzun süre komada kaldıktan sonra konuşma ve yürüme yetisini kaybederek yaşıyor ve ardından da geçen sene hayatını kaybediyor.

Bu iki tarih (9 Mayıs-20 Eylül) arasında yaşananlar ve hukuki süreç Slot Medya tarafından çarpıcı bir belgeselle yeniden gündeme getirildi. Belgeseli izlediğinizde hikayede ne kadar büyük boşluklar olduğunu, bunların üzerine gidilmediğini ya da daha doğru bir ifadeyle neden gidilmediğine ilişkin sizlerin de çok sayıda sorusu olacağına eminim.

Başlangıçta olayın bütün akışına ilişkin bir haber yazmayı planlıyordum, belgeseli tekrar izleyince bu misyonu tamamen Büyüknohutçu Davası belgeseline bırakmanın daha etkili olacağı kanaatine vardım.

Cinayetin arka planına ilişkin notlarsa izlerken bazı kolaylıklar sağlayacaktır. O nedenle sizleri 2013 yılına götürmek istiyorum. Baba Büyüknohutçu'nun çektiği bir fotoğraf karesiyle başlayan mücadelenin öyküsü bu cinayet.

O fotoğrafla başlayan süreç Büyüknohutçu çiftinin Antalya Finike'de taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınmalarına, çevre katliamlarına karşı verilen mücadelede öncü rol edinmelerinin başlangıcını oluşturdu.

Sonrası baba Büyüknohutçu'nun katliamları hukuki süreçlere taşımasıyla devam etti. Dava açtığı Mermer ocaklarından bir tanesi kendisine tazminat davası açtı, Büyüknohutçu onu da kazandı. Yani doğa katliamı yapanlar artık kaybetmeye başlamıştı. Bu mücadele 2017 yılının Nisan ayında yeni bir evreye girdi, bir taş ocağının kapatılması kararı Danıştay tarafından da onaylanıp, kesinleşmişti. Ve diğerlerinin de sonu olabilecek bu karar önemli bir kazanım niteliği taşıyordu. Emine Büyüknohutçu'nun deyimiyle Baba Büyüknohutçu'nun elinde 14-15 taş ocağını kapattıracak bir güç oluşmuştu. Karardan yaklaşık bir ay sonra emeklilik hayatlarını sürdürdükleri "Ali Babanın Çiftliği"nde katledildiler.

Slot Medya ekibi, kızları Emine Büyüknohutçu ve Avukat Tuncay Koç sonrasındaki gelişmeleri bu belgesele taşıdı.

Dosyaya bakıldığında Ali Yamuç'un tetikçi olmadığı, cinayeti üstlenen bir kişi olması şüphesi oluşmama ihtimali bulunmuyor. Eş Fatma Yamuç açılan davada beraat etti, dava iştirakten dolayı açılmıştı, dosya Yargıtay'da şu an. Azmettiricilere ilişkin Ali Yamuç'un yaşarken anlattıkları ve yazdıkları varken savcılığın harekete geçmemiş olması da yeterince düşündürücü. Dosyanın bir kısmı AYM'de, Mayıs 2022'de başvuru yapıldı. Adalet Bakanlığı'nın dosyada henüz bir görüşü bulunmuyor.

Belgeselde kızları Emine Büyüknohutçu'nun baba Büyüknohutçu için sarf ettiği "Hayatı boyunca bir şeylerle uğraştı, bu sefer daha büyük bir şeyle uğraşmak istedi" sözleri her şeyi anlatmaya yetiyor ama bir başlangıç yapıyor.

Belgeselin toplu gösteriminde yönetmen Mail Murad "Bitmiş bir belgesel değil" değerlendirmesini yaparken yaratıcı yapımcılardan Murat Sercan Subaşı'nın "Bizimle bu iradeyi gösterenlere teşekkür ediyoruz" sözleri bir belgeselden çok bir mücadelenin filmini yaptıklarının göstergesiydi. Diğer yaratıcı yapımcı Uğur Oktay Aymelek de tüm akşam katılımcılara süreci büyük bir dikkatle anlattı.

Av. Koç ise hukuki sürece ilişkin "Adalet mücadelemiz hiç bitmeyecek, hep peşinde olacağız" vurgusu yaparken, Emine Büyüknohutçu "Bu bir son değil, bu belgesel bu davanın devamı için bir sıçrayış noktası, varsa tetikçiklerin bulunması için bir ivme olmasını sağlar, bu sürece destek olun" çağrısında bulundu.

Belgeseli soluksuz izleyeceğinizi düşünüyorum.

Büyüknohutçu çiftine saygıyla...