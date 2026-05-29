Soykırımcı Netanyahu durmuyor: Lübnan'da kara saldırılarını, Gazze'de işgal edilen alanları genişletme talimatı

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Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurdu.

Bölgede hız kesmeyen saldırılar da Netanyahu'nun açıklamasının ardından arttı. İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde Gazze kentinin merkezindeki Yermuk Caddesi ve çevresine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 5 kişi yaralandı.

Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesindeyse bir gıda deposu ile boş araziye düzenlenen İsrail saldırısı sonucu araçlarda ve çadırlarda büyük hasar meydana geldi. 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Dün gece saatlerinde de Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı’nda bir yerleşim alanına hava saldırısı düzenlendi. Kamptaki bir konut bloğu hedef alındı.

Gazze'de saldırılar altında bayram kutlayan çocuklar. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Lübnan tehdidi: 'Çok daha sert saldıracağız'

Ülkesinde düzenlenen bir etkinlikte dün konuşan Netanyahu ateşkese rağmen işgali genişlettikleri ve hava saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'a da değindi. Netanyahu, İsrail kara birliklerinin ülkenin güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğini duyurdu.

Netanyahu, "Şimdi Beyrut'a saldırdık, dün Sur'a saldırdık. Saldırıyoruz ve çok daha sert saldıracağız" ifadeleriyle Lübnan’a yönelik saldırıların şiddetlenerek devam edeceği tehdidinde bulundu.

Beyrut hedef alındı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfet bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Aviçay Adrai, X hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'da bir noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail saldırısında Şuveyfet bölgesinde bir bina hedef alındı.

İsrail basınında, saldırıda Hizbullah'ın İmam Hüseyin Tümeni Füze Birimi sorumlusu Ali el-Hüseyni'nin hedef aldığını öne sürüldü. Saldırıda, Hüseyini'nin öldüğü ileri sürülürken Hizbullah'tan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta da Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail savaş uçakları dün de ülkenin güneyindeki Sur kent merkezi ve çevresine yoğun hava saldırıları düzenlemişti.