Gazeteci Timur Soykan, Halk TV'de Gökmen Karadağ ile Kayda Geçsin'de ülkücü mafya Sedat Peker'e ilişkin yeni video iddialarını değerlendirdi.

Peker'in yakın çevresi üzerinden ilettiği ve gazeteci Barış Pehlivan'ın aktardığı açıklamalara işaret eden Soykan, "Sedat Peker her şeyi göze aldığını belirtiyor. 'Büyük tehdit altındayım' diyor. O videoyu çektiği anda 'Ben artık Türkiye'yi gönderilmeyi göze aldım. Ne pahasına olursa olsun ben seçimden önce konuşacağım' diye bir vaatte bulunuyor. Seçim atmosferine girmiş bir Türkiye'de çok çok etkili olur. Kanıtlı, belgeli seçim sürecinde ortaya çıkarsa siyasi sonuçlarının olacağını söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.