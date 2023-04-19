'Soygunun yeni adresi' dedi, bakana seslendi: Cevap verebilecek misiniz?

CHP Mersin Milletvekili Başarır, Kız Kulesi’nin restorasyonunun, 7-8 katı daha fazlası maliyetle 21/b yöntemiyle özel olarak bir şirkete verildiğini belirterek bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt istedi.

Haber Merkezi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kız Kulesi’nin restorasyonuyla ilgili bir iddiayı gündeme getirdi.

Başarır’ın aktardığına göre, Kız Kulesi’nin restorasyonu, 7-8 katı daha fazlası maliyetle, yani 210 milyon TL ihale bedeliyle, 21/b yöntemiyle özel olarak bir şirkete verildi.

Başarır’ın bir diğer iddiasına göre, henüz ihale bile yapılmamışken, ilgili şirket, 2 ay önce işe başladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşan Başarır, şunları söyledi:

Seçim döneminde bile yolsuzluklara devam ediyorsunuz.

Şimdiki soygunun adresi de tarihi Kız Kulesi.

Evet, durmak yok yolsuzluğa devam!

@akaraismailoglu

 bu sorulara cevap verebilecek misin?

1- Kız Kulesi Adası Kıyı Koruma ve Zemin İyileştirme İnşaatı işinin ihalesini 7-8 katı daha fazlasına 210.000.000 TL ihale bedeliyle 21/b yöntemiyle ihaleyi özel olarak bir şirkete verdirdin mi verdirmedin mi?

2- Bu ihaleyi neden EKAP’ta açıklamıyorsun?

3- Hak edişi bilerek düşük gösterttiniz mi göstermediniz mi?

4- Daha ihale bile yapılmadan 2 ay önce bu şirket bu işe nasıl başladı?

5- TBMM Deprem Komisyonu’nda AYGM Genel Müdürü söyledikleriyle bütün bunları doğrulamıyor mu?