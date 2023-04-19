'Soygunun yeni adresi' dedi, bakana seslendi: Cevap verebilecek misiniz?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kız Kulesi’nin restorasyonuyla ilgili bir iddiayı gündeme getirdi.
Başarır’ın aktardığına göre, Kız Kulesi’nin restorasyonu, 7-8 katı daha fazlası maliyetle, yani 210 milyon TL ihale bedeliyle, 21/b yöntemiyle özel olarak bir şirkete verildi.
Başarır’ın bir diğer iddiasına göre, henüz ihale bile yapılmamışken, ilgili şirket, 2 ay önce işe başladı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşan Başarır, şunları söyledi:
“Seçim döneminde bile yolsuzluklara devam ediyorsunuz.
Şimdiki soygunun adresi de tarihi Kız Kulesi.
Evet, durmak yok yolsuzluğa devam!
@akaraismailoglu
bu sorulara cevap verebilecek misin?
1- Kız Kulesi Adası Kıyı Koruma ve Zemin İyileştirme İnşaatı işinin ihalesini 7-8 katı daha fazlasına 210.000.000 TL ihale bedeliyle 21/b yöntemiyle ihaleyi özel olarak bir şirkete verdirdin mi verdirmedin mi?
2- Bu ihaleyi neden EKAP’ta açıklamıyorsun?
3- Hak edişi bilerek düşük gösterttiniz mi göstermediniz mi?
4- Daha ihale bile yapılmadan 2 ay önce bu şirket bu işe nasıl başladı?
5- TBMM Deprem Komisyonu’nda AYGM Genel Müdürü söyledikleriyle bütün bunları doğrulamıyor mu?”