Soygun sürüyor: Elektrik ve doğalgaza zam!

Türkiye'de hayat pahalılığı giderek artarken elektrik ve ısınma ihtiyacını karşılamak en zorlu kalemlerin başında geliyor.

Zaten son zamlarla iyice kabaran faturalara eylül ayına girerken bir zam daha yapıldı.

1 Eylül itibariyle doğalgaza yüzde 20, elektriğe yüzde 20 zam yapılırken gelen zamlar tepki çekti.

Asgari ücretin açlık sınırının oldukça altında olduğu Türkiye'de, geçen yıl kış aylarında ısınma hakkı gelen zamlar nedeniyle oldukça zorlaşırken hem yaz aylarında yapılan zamlar hem de eylül ayına girerken gelen yüzde 20'lik zam bu ihtiyacı karşılamayı daha da zorlaştırmış oldu.

Doğalgaza en son haziran ayında zam gelmiş, bu zammın oranı ise yüzde 30 olmuştu.

'Enerji yaşamsaldır, devletleştirilmelidir' çağrısı

TKP, enerjide yaşanan bu zam fırtınasına karşı devletleştirme talebini gündeme getirmiş, ısınma ve elektriğin yurttaşların temel hakkı olduğunu, patronların kar alanı olmaktan çıkarmak gerektiğine işaret etmişti.