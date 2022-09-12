Soyer: İngiliz zırhlısına binip gitmişler, nesini savunayım

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısında konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. Yıl dönümü hakkında yaptığı konuşmaya dair açıklamada bulundu.

"Osmanlı da bizim Cumhuriyet de bizim" ifadelerini kullanan Soyer, "Ama Vahdettin ama Damat Ferit Paşa, o vatan hainleriyle asla yolumuz buluşmaz" dedi.

Soyer'in konuya dair açıklaması şöyle:

“Vahdettin ve Damat Ferit Paşa, Sevr’i imzaladılar. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’u almış, 4 dil bilen vizyon sahibi genç bir lider. Biz atalarımızla iftihar ediyoruz. Atalarımızla iftihar etmek birilerinin tekelinde değil. Bizim ecdadımızla bir problemimiz yok. Ayrıştırıcı dil kullandım çok doğru. Neyi ayrıştırdım biliyor musunuz? Vatan hainleriyle vatan kahramanlarını ayrıştırmak lazım. Eğer ayrıştırmazsanız aynı kaba koyarsanız olmaz. Şehitlerin ruhunu incitirsiniz.

Bizim milli kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk’e 5 tane idam fermanı çıkartıp öldürmek istemişler. Kim? Vahdettin. Kaç tane suikast düzenlemek istemişler kim? Damat Ferit Paşa. Ne yapmışlar İngiliz zırhlılarına binip gitmişler. Şimdi ben bu atamın nesini savunayım. Bizim ecdadımızla bir problemimiz yok. Osmanlı da bizim Cumhuriyet de bizim. Ama Vahdettin ama Damat Ferit Paşa, o vatan hainleriyle asla yolumuz buluşmaz.”