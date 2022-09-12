Erdoğan: Ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere kulak asmayın

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe’de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, “Zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine, halkına, tarihine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil, tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yanan gençlere emanet etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı

'Bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik'

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim, diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik.

Derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözüme kavuşturduk. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Okullarımızı en modern imkanlarla donattık.

Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak velilerimizi kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Biz bir hafta, 10 gün kırtasiye dükkanlarının önünde sıraya girerdik, kitap defter alabilmek için. Şimdi yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. yıllardır hep geride bırakılan kız çocuklarının okullaşmaları için özel gayret gösterdik.

Bizden önce yüzde 39 olan orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün yüzde 90'lara ulaşmıştır. Köy okullarını daha modern bir anlayışla yeniden hayata kazandırıyoruz. Ağustos'tan bu yana binden fazla Köy Yaşam Merkezi'ni faaliyete geçirdik, inşallah bu rakamı en kısa sürede bin 500'e çıkarmış olacağız.

'Bunun adı Teknofest kuşağıdır'

Zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine, halkına, tarihine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil, tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yanan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı Teknofest kuşağıdır.

Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın maddi ve manevi açıdan en donanımlı şekilde yetişmesini beka meselesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin en önemli zenginliği olan genç nüfusunu, eğitim yoluyla en etkili lokomotifi haline getirmedikçe yaptığımız diğer hiçbir işin, eserin, hizmetin anlamı olmayacağını biliyoruz.

Artık kendi ihtiyaçlarını idame ettirecek nüfusu dahi bulamayan Batı'nın bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek durumundayız. Öğretmenlerimiz, sizlerin ve velilerin desteğiyle Teknofest kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum. Gençlerimizin küresel düzeyde sergiledikleri başarılar doğru istikamette gittiğimizin işaretidir.

'Ecdadınıza sövdürmeye çalışanlara kulak asmayın'