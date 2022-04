'Sovyetler ülkesinde birkaç Kürt köyü de var'

1911 yılında Mardin'de doğan Qedrî Can (Kadri Can), ilk eğitimini Derik'de aldı. Daha sonra Konya'da Öğretmen Okulu'nda okuyan Can, 1925 Şeyh Sait ayaklanmasından sonra Hatay üzerinden Suriye'ye göç etmek zorunda kalır. Kürt sosyalist yazının önemli kalemlerinden birisi olan Can aynı zamanda modern Kürt şiirinin kurucuları arasında yer alır. Kendisi için Kürtlerin Nâzım Hikmet'i benzetmesi de yapılır. Marksist şairlerden Kürtçe üreten Cegerxwîn'den ve Nâzım'dan etkilenen yazar, aynı zamanda Sovyetler Birliği'ndeki Kürt aydınlarını da yakından takip eder. Suriye'de Kürtçe yayınlanan Ronahî (Aydınlık) ve Hawar (Feryat) isimli dergilerde yazıları yayınlanan yazar daha sonra Sovyetler Birliği'ne geçer. "Moskova'ya gidiyorum" şiiri bu dönemin önemli eserleri arasında yer alır. 1972 yılında Şam'da hayata veda eden yazar Suriye'de öğretmenlik de yapmıştı.