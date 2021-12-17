Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına sahip en yaşlı kişi yaşamını yitirdi

Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına sahip en yaşlı kişi olan Vasiliy Miçurin, yaşamını yitirdi.

Sputnik'in haberine göre, Belarus Savunma Bakanlığı’nın Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Sovyetler Birliği Kahramanı, Emekli Albay Vasiliy Sergeyeviç Miçurin’in ölümü nedeniyle ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadesine yer verildi.

Miçurin’in 1939-1940 Fin-Sovyet Savaşı ve 1941-1945 Büyük Yurtseverlik Savaşı’nda yer aldığı anımsatıldı. Miçurin, 24 yaşındayken 1940 Şubat ayında Karelya Kıstağı’ndaki meydan muharebesinde sergilediği kahramanlıktan dolayı Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına layık görüldü.