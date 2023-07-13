Sovyet keman virtüözü Pikayzen hayatını kaybetti

Sovyet keman virtüözü ve öğretmen Victor Pikayzen, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Pikayzen'in ölüm haberini Rusya merkezli yayın yapan bir klasik müzik bülteni duyurdu.

Pikayzen, 1933 yılında Ukrayna SSC’nin Kiev kentinde, piyanist bir anne ile kemancı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. İlk kemanını dört yaşında edindi, iki yıl sonra Kiev Konservatuarı’nda eğitim almaya başladı. Dokuz yaşında bir orkestra ile ilk performansında Wieniawski’nin iki numaralı keman konçertosunu icra etti. Savaş sonrasında Moskova’ya yerleşecek olan genç sanatçı, burada uzun süre Rus keman ekolünün en iyi temsilcisi olarak kabul gören Oistrakh ile çalışma fırsatı buldu.

Virtüöz, performansları ile uluslararası çapta pek çok başarıya imza attı. 1949 ile 1958 yılları arasında Jan Kubelík, Jacques Thibaud ve Tchaikovsky adına düzenlenen uluslararası yarışmalarda ikincilik ödülü aldı. 1965’te Niccolò Paganini adına düzenlenen yarışmada birinci oldu. Ayrıca Rusya SFSC tarafından kendisine Halk Sanatçısı ve Onurlu Sanatçı nişanları verildi.

1966’dan 1986’ya dek Moskova Konservatuarı’nda öğrenci yetiştiren Pikayzen, 1993’te Türkiye’ye gelerek Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda ders vermeye başladı. Sonraları vereceği bir röportajda, hocası Oistrakh’ın başka bir öğrencisi Ayla Erduran’ın da burada ders verdiğini dile getirerek, Türkiye’de geçirdiği yıllarda güzel anılara sahip olduğunu ifade etti.

Geniş repertuara sahip sanatçı Bach, Paganini, Mendelssohn, Levitin, Wieniawski gibi pek çok bestecinin eserlerini icrasıyla bilinmektedir. Aynı zamanda, Türk Beşleri’nden Ulvi Cemal Erkin’in keman konçertosunu Ankara’da, Karsten Andersen şefliğindeki orkestra ile çalmış, radyoda verdiği bir söyleşisinde eserden ne denli etkilendiğini anlatmıştır.

6 Temmuz 2023 tarihinde hayatını kaybeden keman virtüözü, Aram Haçaturyan’ın solo keman için yazdığı Sonat-Monolog’unun ilk icracısıdır.