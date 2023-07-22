Sosyolog Kadir Cangızbay yaşamını yitirdi

Bir süredir tedavi gören sosyolog, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Kadir Cangzıbay 76 yaşında yaşamını yitirdi. Cangızbay'ın vefat haberini öğrencisi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı öğretim üyesi Mete Kaan Kaynar sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynar, “Sevgili hocam, Kadir Cangızbay’ı birkaç saat önce kaybettik. Hoca’nın kendisi ile yaptığım ve bugün yarın raflardaki yerini alacak olan ‘Türkiye’nin Anarşisti Bir Cynique’ kitabını görmemesi en büyük hüznümdür. Tanrı’dan rahmet diliyorum” dedi.

Kadir Cangızbay kimdir?

1947’de İstanbul Kadıköy’de doğdu. Saint Joseph Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans tezini, “Köy Enstitüsü Mezunu İki Yazar: Fakir Baykurt – Talip Apaydın” üzerine yazdı. 1974’te Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne asistan olarak girdi. 1981’de doktorasını “Kavramsal Bir Yapı Olarak Özyönetim” başlıklı çalışması ile verdi.

12 Eylül 1980 Darbesi'nin ardından kurulan YÖK'ü protesto için uzun yıllar doçentlik ve profesörlük unvanı almayı reddetti; 1989’da doçent, 1996’da profesör oldu.

Şubat 2014’te emekli olana kadar, Gazi Üniversitesi’nin İktisadi İdari Bilimler, İletişim ve Hukuk fakülteleri, Sosyal Bilimler, Kazaları Araştırma ve Önleme enstitüleriyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sosyoloji, siyaset sosyolojisi, sosyal bilimlerde yöntem ve beşeri bilimler felsefesi dersleri verdi.

Hareket, AİTİA, Kazaları Araştırma ve Önleme, Toplumcu Düşün, Birikim, Ulusal, Türk Kültürü, Türkiye Günlüğü, Yeni Türkiye, Cumhuriyet Bilim Teknik, İslami Araştırmalar, Toplum ve Bilim, Mülkiyeliler Birliği, Özgür Üniversite, Türk Yurdu, Doğu-Batı, Düşünen Siyaset gibi dergiler ile BirGün, Ülkede Gündem, Newroz, Agos, Star-Açık Görüş gibi gazeteler ve bazı ansiklopedi ve kavram sözlükleri içinde belirli maddeleri kaleme aldı. 11 kitap yayımladı. (AA)