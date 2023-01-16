'Sosyalizmin Güncelliği Seminerleri'ne devam edildi

Dayanışma Meclisi'nin 'Sosyalizmin Güncelliği Seminerleri'ne dün Ankara ve Bandırma'da devam edildi.

Ankara'da iki buluşma gerçekleştirilirken; Sokullu Semt Evi'ndeki buluşmada Serpil Güvenç "Tarikatlar ve Laiklik", Ayrancı Semt Evi'ndeki buluşmada ise Ekin Oyan Altuntaş "Türkiye'nin emperyalizme bağımlılığı nasıl sonlanacak?" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi. Buluşmalara emekçilerin ilgisi yoğundu.

'Sosyalizmin dış politikada neler getireceği' Bandırma'da konuşuldu

Dayanışma Meclisi ve TKP Danışma Kurulu Üyesi Engin Solakoğlu'nun katılımıyla Bandırma'daki emekçiler ise "Sosyalizm Dış Politikada Neler Getirecek" başlığını konuştu. Engin Solakoğlu, Dayanışma Meclisi'nin dış politika ile ilgili çalışmalarına ve sosyalist bir Türkiye’nin dış politikasına dair aktarımlar yaptı. Ayrıca NATO, Yunanistan gerilimi, Kıbrıs, Suriye ve göçmen meselesi ve Ukrayna gündemlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sonrasında katılımcıların sorularına cevap veren Solakoğlu, AKP'nin Türkiye'de sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda kurguladığı dış politikasının emekçilerin faydasına olmadığını ve emekçilerin ancak örgütlü mücadele ile kendi çıkarlarını temsil edecek politikaları sosyalist Türkiye'de hayata geçirebileceğini belirtti.