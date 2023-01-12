Dayanışma Meclisi 'Sosyalizmin Güncelliği Seminerleri'nin yeni takvimini açıkladı

Dayanışma Meclisi geçen yılın sonunda Türkiye’de sosyalizmin güncelliğine ilişkin bir tartışmayı emekçi mahallelerine taşımaya karar vermişti. Günümüz Türkiyesi'nde yaşanan sorunların sosyalizmde ilk elden nasıl çözüleceğine ilişkin söyleşiler Türkiye’de önemli yaygınlığa ulaşan Semt Evi ve İşçi Evleri’nde yürütülüyor.
Şimdiye kadar Ankara, Bursa, Çorum, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Konya’da 15 söyleşi gerçekleştirildi. Ocak ayı boyunca seminerler devam edecek
14-15 Ocak hafta sonu ise aşağıdaki seminer ve söyleşiler gerçekleştirilecek:
Dayanışma Meclisi Tartışıyor:
Türkiye’de Sosyalizmin Güncelliği
14-15 Ocak 2023
Balıkesir, Bandırma Koca Yusuf Semt Evi
Engin Solakoğlu
"Sosyalizm dış politikada ne getirecek?"
14 Ocak 2023, saat 14.00
Ankara, Ayrancı Semt Evi
Ekin Oyan Altuntaş
"Türkiye’nin emperyalizme bağımlılığı nasıl sonlanacak?"
15 Ocak 2023, saat 14.00
Ankara, Sokullu Semt Evi
Serpil Güvenç
"Tarikatlar ve laiklik"
15 Ocak, saat 15.00